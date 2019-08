Gaffe in diretta tv per il conduttore e giornalista Pierluigi Diaco, durante la puntata di ieri pomeriggio di Io e Te, il talk show che ha debuttato quest'estate subito dopo l'edizione delle 13:30 del Tg 1. Nel corso dell'intervista che Diaco stava facendo all'attore Tullio Solenghi, è stato protagonista di uno scivolone grammaticale, che è stato prontamente notato dal pubblico social che in quel momento stava seguendo il programma.

Immediata la reazione di Diaco, il quale al rientro dallo stacco pubblicitario ha chiesto scusa al suo pubblico per la tremenda gaffe fatta in diretta tv.

Io e Te, la gaffe in diretta di Pierluigi Diaco che sbaglia il congiuntivo: 'Se potrebbe parlare...'

Nel dettaglio, mentre Diaco stava facendo vedere al comico alcune vecchie foto della sua vita, ha mostrato uno scatto della Cinquecento di Solenghi ed è qui che ha fatto la gaffe grammaticale.

'Questa macchina se potrebbe parlare cosa direbbe?', ha chiesto Diaco all'intervistato, sbagliando nettamente l'uso del congiuntivo.

In un primo momento Diaco non si è reso conto dell'errore fatto, poi però dopo lo stacco pubblicitario, ha chiesto scusa al pubblico ammettendo di essere 'desolato'. 'Io ho un grandissimo rispetto per la lingua italiana', ha proseguito il conduttore di Io e Te, aggiungendo di essere desolato per non aver onorato la lingua più bella al mondo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Da settembre Io e Te cambia orario di messa in onda e passa in seconda serata

Intanto, dopo i tiepidi ascolti della versione estiva in onda su Rai 1, il talk show Io e Te è stato già riconfermato durante la stagione televisiva autunnale della rete ammiraglia. Il programma, però, cambierà orario di messa in onda e lascerà la fascia oraria del primo pomeriggio per traslocare al sabato notte, in seconda serata, a partire dalle 23:50 circa.

Come spiegato dal conduttore, la formula di Io e te non cambierà: ci sarà sempre un'intervista ad un personaggio famoso dello spettacolo, poi si proseguirà con il racconto di una storia d'amore, la posta del cuore di Sandra Milo e infine un talk show che si preannuncia più 'pepato' rispetto a quello visto in queste settimane d'estate in daytime.

Una sfida decisamente molto complicata per Diaco, dato che di sabato sera dovrà vedersela contro la fortissima concorrenza di Tu si que vales, il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Belen Rodriguez, che va in onda fino alle 00:30 circa.

Riuscirà il programma a diventare uno dei punti di riferimento della seconda serata della rete ammiraglia Rai oppure lo strapotere in termini di share della De Filippi, metterà KO anche Diaco? All'auditel l'ardua sentenza.