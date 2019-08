Francesco Chiofalo torna al centro dell'attenzione del Gossip questa volta perché avrebbe tradito la sua attuale fidanzata Antonella Fiordelisi, che gli è stata vicina durante il terribile periodo della malattia. A confessare il tutto è stata proprio Antonella, la quale ieri sera ha scelto di postare sul suo profilo ufficiale Instagram una serie di filmati dove la vedevamo in lacrime mentre annunciava ai suoi tantissimi fan di aver scoperto del tradimento da parte del suo fidanzato, ex protagonista di Temptation Island.

Il duro sfogo di Antonella Fiordelisi contro Francesco Chiofalo dopo aver scoperto il tradimento

Verso le 2 di notte, la ragazza ha postato una serie di stories sul suo profilo con tanto di lacrime in bella vista. La Fiordelisi ha precisato di aver cancellato la foto che poco prima aveva pubblicato e che la ritraeva al fianco di Francesco, perché era venuta a conoscenza di alcune cose che lei ha definito 'oscene' e 'bruttissime'.

Antonella che sostiene di aver dato la sua anima a Francesco e di averlo accolto nella sua famiglia, ha rivelato di aver scoperto che fino ad un mese fa, quando lei si trovava a Salerno, Chiofalo si vedeva con un'altra donna. A quel punto la ragazza scoppia a piangere e si è lasciata andare anche a delle offese nei confronti di Chiofalo. 'E' una mer... è una mer...' ripeteva Antonella tra le lacrime.

Il racconto della ragazza, ovviamente, non è passato inosservato e nel giro di pochi minuti ha fatto il giro del web e della rete, anche se in molti hanno mosso delle accuse contro la coppia, dato che sia Antonella che Francesco hanno impostato il proprio account su 'privato' e questo vuol dire che chi intende seguire gli sviluppi di questa nuova 'soap opera sentimentale', deve seguirli e in questo modo va ad aumentare il numero di followers dei due ragazzi.

La confessione dell'ex fidanzata Aurora su Francesco Chiofalo

A rendere il racconto ancora più pepato ci ha pensato Deianira Marzano, la quale su Instagram ha raccolto lo sfogo di Aurora, che sarebbe l'ex fidanzata in questione. La ragazza ha raccontato che quando finì la sua storia d'amore con Chiofalo, poche settimane dopo lui ufficializzò la sua relazione con Antonella.

Aurora da un lato era contenta per Francesco, in quanto credeva che fosse andato avanti e che in un certo modo l'avesse dimenticata, ma a quanto pare non era così.

La ragazza, infatti, ha svelato che mentre era fidanzato con Antonella, Chiofalo si faceva sentire e le scriveva di voler stare con lei. 'Mi diceva che la donna della sua vita ero io, mi pregava di tornare con lui', ha dichiarato Aurora. A questo punto si attendono i nuovi sviluppi sul caso.