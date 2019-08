Heather Parisi si scaglia nuovamente contro la sua 'nemicamatissima' Lorella Cuccarini.

Nelle scorse ore, infatti, la ballerina ha postato su Twitter dei commenti decisamente poco carini nei confronti della Cuccarini, commentando il flop di ascolti del nuovo programma 'Gran Tour' che in prima serata su Rai 1 non sta ottenendo il successo sperato in termini di share. Uno scontro, quello tra la Cuccarini e la Parisi, che va avanti ormai da un po' di tempo tra frecciatine al vetriolo e accuse reciproche.

L'attacco di Heather Parisi contro la Cuccarini dopo il flop in tv

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che in queste calde serate del mese di agosto, Lorella Cuccarini è tornata in onda in prima serata su Rai 1 al timone di Gran Tour, la trasmissione spin-off di Linea Verde, che porta gli Italiani alla scoperta delle bellezze del nostro Paese.

Il programma dopo un esordio con il 12% di share, ha progressivamente perso spettatori per strada, al punto da registrare una media di circa il 9,50% di share durante le ultime due puntate con appena 1.4 milioni di Italiani davanti al televisore. Insomma un vero e proprio flop per la Cuccarini e per la trasmissione che non è riuscita a far breccia nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia Rai.

E così, dopo il flop della terza puntata del programma di Lorella Cuccarini, ecco che anche Heather Parisi ha voluto dire la sua e lo ha fatto postando un commento sulla sua pagina Twitter, dove ha scritto: 'Houston abbiamo un problema. Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste'.

Un tweet contenente un chiaro riferimento alla sua 'collega', con il quale la Parisi ha riacceso nuovamente le ruggini con la Cuccarini, che vanno avanti ormai dai tempi in cui le due ballerine condivisero la scena del programma Nemicamatissima in onda su Rai 1, il quale doveva segnare la riappacificazione tra le due e che invece non ha fatto altro che creare nuovi attriti.

Rita Dalla Chiesa difende la Cuccarini

Inutile dire che sul web, dopo il commento al vetriolo della Parisi si è subito infiammata la polemica, anche se questa volta la Cuccarini ha preferito restare in silenzio e quindi non ha replicato alla provocazione della sua collega. A difendere la Cuccarini, però, ci ha pensato Rita Dalla Chiesa, la quale senza troppi mezzi termini ha scritto: 'Alla faccia della solidarietà tra donne.

Che bisogno c'è di attaccare Lorella?', ribadendo il fatto che entrambe sono due professioniste.

Intanto la Cuccarini si prepara per un'altra sfida importante: dal 9 settembre sarà al timone della nuova edizione de La vita in diretta al fianco di Alberto Matano e dovrà vedersela tutti i giorni con Barbara D'Urso e il suo Pomeriggio 5.