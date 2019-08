I fan di Uomini e donne, nel corso di questi giorni, stanno assistendo a uno scontro senza limiti tra alcuni membri della produzione ed ex protagonisti del programma. A sferrare il colpo decisivo in tutto questo polverone, è stato l'opinionista Gianni Sperti. Quest'ultimo, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto relativa a un articolo del 2001. In tale immagine è immortalato Mario Serpa mentre massaggiava la schiena di Lele Mora, che all'epoca era uno degli agenti più importanti nel mondo dello spettacolo.

La mossa di Gianni Sperti è stata astuta e volta, molto probabilmente, a porre in cattiva luce il ragazzo. A ogni modo, diversi utenti del web pare non abbiano molto gradito la cosa ed hanno incominciato a scagliarsi contro l'opinionista.

Gianni Sperti e la foto contro Mario Serpa

In tempo di guerra pare che tutto sia permesso e questo è ciò che sta accadendo a Uomini e Donne. Il ritorno di Raffaella Mennoia, invece di chiarire meglio la situazione, pare non abbia fatto altro che sollevare ulteriori polemiche.

Dopo tale intervento, infatti, Mario Serpa ha preso la parola per deriderla e ironizzare sulla sua frase: "La verità rende liberi".

In seguito a questo scontro sul web, è intervenuto Gianni Sperti il quale ha giocato d'astuzia pubblicando uno scatto di diversi anni fa in cui Mario Serpa era intento a massaggiare la schiena di Lele Mora. L'opinionista di Uomini e Donne si è semplicemente limitato a condividere un articolo risalente al 2001, nel quale è presente la foto incriminata.

La reazione degli utenti del web contro Sperti

In seguito a tale mossa, però, il popolo del web si è scagliato contro il ballerino. Molte pagine di Gossip, infatti, hanno condiviso la notizia su Instagram, generando l'intervento di diverse persone. Alcuni, infatti, hanno reputato assolutamente ingiusto l'intervento di Gianni Sperti. Con tale gesto, infatti, l'opinionista ha rivangato il passato di un ragazzino, fatto assolutamente inutile e non pertinente con quanto sta accadendo a Uomini e Donne in questo periodo.

Altri, invece, si sono stupiti di come questa notizia sia trapelata proprio adesso che c'è maretta dietro le quinte del talk show. Mario Serpa, infatti, è stato un personaggio abbastanza fisso all'interno della trasmissione e fino a quel momento tale notizia non era stata minimamente menzionata. Adesso che il ragazzo ha deciso di scagliarsi contro la redazione, stanno trapelando informazioni compromettenti e allusive.

Un utente ha, infatti, detto: "Mi sa che aveva ragione Teresa quando disse che si studiava (riferendosi a Gianni Sperti) quando far uscire certe notizie e darle in pasto al web". Sarà stata, dunque, solo una mossa strategica quella di Gianni Sperti? Nel frattempo è arrivata anche la risposta di Serpa. Il ragazzo ha smentito dicendo: "Quell'articolo è veritiero tanto quanto lo è stato il suo matrimonio".