La caporedattrice di Uomini e donne, Raffaella Mennoia, è finita suo malgrado al centro di una polemica molto consistente. L'ex tronista del programma Teresa Cilia, così come l’opinionista Mario Serpa, in queste settimane, si sono duramente scagliati contro di lei alludendo al fatto che manipolasse i personaggi che prendono parte al talk show. Si tratta di informazioni che, nel caso in cui dovessero trovare fondamento, lederebbero considerevolmente la credibilità del programma.

Ad ogni modo, prima che la Cilia potesse procedere con le sue dichiarazioni complete, la redazione pare abbia provveduto ad emanare una diffida contro di lei. Dopo un periodo di silenzio, poche ore fa, Raffaella Mennoia ha deciso di intervenire per dire la sua sulle ultime accuse ricevute. La donna, ovviamente, ha smentito le accuse ed ha detto di aver avuto bisogno di un periodo per riflettere.

L'intervento di Raffaella Mennoia su Instagram in merito alle polemiche

Raffaella Mennoia è una collaboratrice di Maria De Filippi che, ormai, lavora alla sua corte da moltissimi anni.

Proprio per questo motivo, la conduttrice Mediaset ripone in lei tantissima fiducia e stima. In queste tre settimane, però, la Mennoia è stata presa molto di mira sul web, lasciando intendere insinuazioni molto gravi sul suo operato. Proprio per questo motivo, dopo un bel po' di silenzio, la caporedattrice ha deciso di intervenire personalmente. La donna è tornata su Instagram per commentare la vicenda e smentire categoricamente ogni pettegolezzo contro di lei.

La Mennoia ha detto di aver appreso delle accuse gravissime sulla sua persona, parole che non apparterrebbero minimamente al suo carattere e al suo modo di lavorare. Se per tutti questi giorni ha taciuto è semplicemente perché ha avuto bisogno di riflettere in merito a tutto quello che è accaduto.

La Mennoia è pronta a tornare in Italia per riprendere alla grande con il suo lavoro

Ad ogni modo, la caporedattrice non ha voluto dare molta importanza alla vicenda spendendo solo pochissime parole sul caso e non menzionando mai i nomi degli artefici di tutti questi Gossip.

In seguito, infatti, ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che hanno speso parole positive per lei e l'hanno sempre sostenuta.

Al termine delle Instagram Stories in merito alle ultime accuse ricevute, Raffaella Mennoia ha annunciato che presto tornerà in Italia per partire nuovamente alla volta della Sardegna. Molto presto, infatti, incominceranno le riprese della versione VIP di Temptation island, programma che andrà in onda a partire dal prossimo settembre.

Per quanto riguarda Uomini e Donne, esso dovrebbe incominciare lunedì 16 settembre, sempre su Canale 5 a partire dalle 14:45.