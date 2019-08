L'idolo del motociclismo nonché vincitore di ben nove titoli mondiali in quattro classi differenti del Motomondiale, ha ormai trovato da qualche mese la sua probabile metà giusta del proprio cuore. In questi mesi i due hanno sfoggiato il loro amore sui social, con foto che ritraggono i due innamorati in pista o scambiandosi dolci coccole e perché no: in vacanza. Il noto pilota della MotoGp Valentino Rossi ha rilasciato una dichiarazione molto lungimirante.

Valentino ha parlato sulle pagine della rivista "Vanity Fair" riguardo il suo probabile futuro come padre. Il Dottore ha infatti dichiarato che se bisogna fare dei figli, ci vuole una donna giusta. Quindi subito si sono aperte le ipotesi di un eventuale figlio con la sua attuale fidanzata Francesca Sofia Novello, ragazza dalle migliaia di followers sul suo profilo Instagram con foto in cui la ritraggono durante la sua quotidianità.

Quindi l'ormai pluricampione del Motomondiale Valentino Rossi sembra sognare il futuro in famiglia con un figlio, nonostante i suoi 40 anni di età. Il Dottore sembra essere follemente innamorato della bellissima Francesca: "Avere dei figli? Sicuramente. Mi prendo ancora un po' di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo".

Arriva la conferma a Brno

Proprio cosi, le dichiarazioni dei collaboratori di Valentino fanno sperare su un eventuale proseguimento di carriera fino al 2022, quindi come ha detto il Dottore adesso dovrà conciliare i due stili di vita.

L'Academy ha dichiarato: "Spero che ci siano le condizioni per cui Vale possa proseguire sino al 2022. Ha ancora tanto da dare e poi gli piace ancora guidare. Poi lo vediamo tutti in uno stato di forma fisica pazzesco". Carlo Pernat riguardo l'ipotesi del ritiro ha dichiarato: "Anche lui ha un terrore folle di smettere".

Niente da fare per Valentino che non vuole mollare l'allenamento e i risultati che ha ottenuto fino adesso.

Forse vuole battere nuovamente il suo record guadagnando il suo decimo titolo mondiale. Gli ultimi test a Brno fanno sperare bene, dato che le Yamaha hanno dimostrato di essere competitive, adesso il compito di portarle alla vittoria passa ai rispettivi piloti.

Intanto Valentino si trova in quinta posizione nella classifica del mondiale piloti di MotoGP 2019 con 103 punti, dietro a Marquez, Dovizioso, Petrucci e Rins.

Forse nonostante ciò Valentino vuole provare a staccare leggermente dalla vita frenetica che gli impone la carriera, dedicandosi allo svago, alla famiglia e al relax, infatti ha incontrato il nuotatore Manuel Bortuzzo al Ranch di Tavullia dicendo: "E chi ci ferma più a noi due". I due hanno passato insieme dei momenti felici come amici.