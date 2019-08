Ogni dubbio è stato sciolto e finalmente le pagine social di Temptation Island Vip hanno rivelato quali saranno le sei coppie che prenderanno parte alla seconda edizione del reality delle coppie, in versione vip, di Canale 5. Dopo il grande seguito della prima stagione andata in onda l'anno scorso con Simona Ventura, tocca ad Alessia Marcuzzi provare a battere l'eccellente risultato registrato dal docu-reality.

La scorsa edizione del programma poteva contare sulla presenza della bionda stellare Valeria Marini, ma anche quest'anno il cast dei vip non sarà da meno.

Le coppie del cast di Temptation Island Vip 2

La prima coppia confermata a Temptation Island Vip 2 è quella formata dall'ex naufraga Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. I due stanno insieme dal 2016 e potrebbero essere la coppia più discussa di quest'edizione del docu-reality di Canale 5.

Sarà poi presente il cantante sardo Pago con l'ex tronista Serena Enardu. Quest'ultima ha partecipato a Uomini e Donne nell'edizione 2007/2008, senza però riuscire a trovare l'uomo che le facesse battere il cuore, a differenza della sorella gemella Elga che l'anno dopo scelse Marcelo Fuentes. La bella sarda decise di prendere nuovamente parte al dating show di Maria De Filippi in veste di corteggiatrice e fu scelta da Giovanni Conversano (la storia finì dopo pochi mesi).

La terza coppia che parteciperà al reality delle tentazioni in versione vip è quella composta da Ciro Petrone e Federica Caputo. Non mancheranno il più bello d'Italia Simone Accorsi con la fidanzata Chiara Esposito e la speaker radiofonica Anna Pettinelli che metterà alla prova l'amore con il compagno Stefano Andrea Macchi. A chiudere il cast ci sarà lo youtuber e "odiatore "del web Er Faina, assieme alla fidanzata Sharon Macri.

Cast coppie Temptation Island Vip: la delusione del pubblico

Il pubblico di Temptation Island Vip sembra piuttosto deluso dalla scelta del cast delle coppie, soprattutto se si fa un rapido confronto con la scorsa edizione in cui erano presenti celebrità come Valeria Marini, Stefano Bettarini e gli ex protagonisti di Uomini e Donne Nilufar Addati e Sossio Aruta: "Il cast di Temptation Island Vip è completamente cannato.

Non venitemi a dire che conta la resa delle coppie durante il percorso. Il bello dell'edizione vip è proprio la curiosità che generano alcuni nomi, altrimenti sembra una copia evitabile del nip. Peccato" ha scritto un utente su Twitter. "Zero hype per Temptation Island che oltre ad aver messo la Marcuzzi che non mi va tanto a genio, c'è un cast di semi-sconosciuti e in più Er Faina, un morto di fama come pochi" ha aggiunto un altro utente poco entusiasta della nuova edizione del docu-reality in versione "famosi".

