Qualche settimana fa Giulia De Lellis ha annunciato ai suoi fan l'uscita del suo primo libro autobiografico dal titolo 'Le corna stanno bene su tutto', dove per la prima volta ha raccontato pubblicamente del tradimento perpetrato nei suoi confronti dall'ex tronista di Uomini e donne Andrea Damante. Il libro sarà in vendita a metà settembre, ma nel frattempo circolano già i primi stralci, molti dei quali non fanno proprio onore a Damante.

Ecco allora che l'ex fidanzato di Giulia è tornato all'attacco e in un'intervista a 'Gente' ha accusato la ragazza di business, ritenendo che questo sia un libro scritto soltanto per guadagnare soldi.

U&D, Andrea non ha gradito il libro della De Lellis

Nel dettaglio, infatti, Andrea Damante ha dichiarato di non aver mai nascosto i suoi errori con Giulia, compreso quel tradimento che adesso lei ha deciso di raccontare con un libro.

Tuttavia, quello che lo rammarica profondamente è il fatto che Giulia abbia voluto 'buttare via così', la loro storia d'amore.

'Buttata con un libro che tra l'altro non avrà scritto lei', ha affermato Damante lanciando così una vera e propria frecciatina al vetriolo nei confronti della sua ex fidanzata. Andrea non ha gradito il fatto che Giulia abbia parlato pubblicamente della loro intimità e sostiene che abbia scritto anche delle stupidaggini, come il fatto della dieta.

La De Lellis, infatti, in uno degli stralci che ha postato sui social parla di Andrea Damante come una persona perennemente attento alla dieta alimentare da seguire ed ha raccontato che anche ai tempi della loro relazione, non faceva altro che tenerla sotto controllo. Addirittura ha svelato che Damante le avrebbe impedito di mangiare determinati cibi e voleva che mangiasse quello che, secondo lui, l'avrebbe fatta stare bene e raggiungere una certa forma fisica.

'Libro scritto per fare soldi': l'accusa di Andrea e Giulia

Accuse che tuttavia l'ex tronista di Uomini e donne ha rigettato al mittente, sottolineando che queste sarebbero delle cose non vere raccontate dalla sua ex ragazza. La stoccata finale, poi, Damante l'ha lanciata nel momento in cui ha accusato Giulia di aver scritto questo libro soprattutto per fare business.

'Una roba fatta solo per guadagnare un po' di soldi', sostiene Damante aggiungendo che questo modo di fare proprio non gli appartiene.

Insomma il ragazzo sembrerebbe davvero molto dispiaciuto dall'esito finale di questo libro, anche se Giulia, proprio in una stories di qualche giorno fa ha sottolineato che prima di mettersi all'opera nella stesura de 'Le corna stanno bene su tutto', ha informato proprio Andrea. 'Sono molto corretta', aveva dichiarato la De Lellis.