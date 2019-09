Nuove polemiche su Francesco Chiofalo, l'ex protagonista di Temptation Island che in queste ore è finito al centro delle polemiche dopo che la sua fidanzata lo ha lasciato per aver scoperto un tradimento. Lui non si è dato pace e sui social ha postato addirittura dei video dove lo si vede in lacrime, disperato, mentre chiede ad Antonella di perdonarlo e di tornare di nuovo con lui. Tuttavia nel corso delle ultime ore hanno fatto molto discutere delle stories dove Francesco, durante uno sponsor che ha fatto su Instagram, ha tirato in ballo anche la sua crisi d'amore, scatenando l'ira dei followers che lo hanno accusato di voler fare 'business' a tutti i costi.

Le accuse contro Francesco Chiofalo che fa da sponsor sui social nonostante la crisi d'amore

Nel dettaglio, infatti, dopo che Antonella ha scoperto il tradimento di Francesco ha deciso di andare via di casa ed è tornata a Salerno, la sua città natale dove vivono i genitori. Chiofalo ha cercato di fare il 'tutto per tutto' recandosi addirittura a Salerno per poterla vedere, dopo che la ragazza non rispondeva da giorni alle sue telefonate.

Tuttavia il soggiorno a Salerno non è andato nel migliore dei modi, dato che Antonella non si è fatta vedere lo stesso e a quanto pare non ha apprezzato lo sforzo del suo ormai ex fidanzato. Chiofalo, però, nonostante il terribile momento che sta passando, ha voluto comunque fare 'business' e lo ha fatto nel momento in cui ha ringraziato con diverse stories l'albergo che a Salerno gli ha offerto ospitalità 'in un momento così difficile'.

Stories che ovviamente non sono passate inosservate e che hanno fatto storcere ulteriormente il naso a chi segue il ragazzo, al punto che sui social si sono moltiplicate le accuse di chi sostiene che Chiofalo stia facendo tutto questo soltanto per 'business'.

Antonella Fiordelisi non vuole vedere più Francesco Chiofalo e lui si dispera sui social

Un primo campanello d'allarme era già suonato nel momento in cui, quando scoppiò tutto questo caso, Francesco aveva deciso di rendere privato il suo profilo Instagram, così da indurre le persone a seguirlo e quindi ad aumentare il suo numero di followers, nel caso in cui avessero voluto seguire la soap che lo vedeva protagonista con la Fiordelisi.

In attesa di vedere come si evolverà questa situazione e se Antonella perdonerà mai 'lenticchio', ecco che lui sui social ha postato altri video con tanto di canzone 'Goodbye my lover' di James Blunt nel momento in cui lascia Salerno e torna nuovamente a Roma, dopo l'esperimento fallito di poter rivedere e parlare con Antonella, la quale sarebbe irraggiungibile anche al cellulare da diversi giorni.