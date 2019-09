Per i concorrenti della 7^ stagione di Bake Off Italia inizia ufficialmente la gara verso la vittoria. Dopo la prima scrematura di settimana scorsa, dove hanno avuto la peggio Annamaria e Dora, per gli sfidanti, stasera venerdì 6 settembre, ci saranno in serbo le tre prove ufficiali e la visita di un giudice d'eccezione: la pasticceria Vittoria Aiello.

Vittoria Aiello giudice speciale di Bake Off Italia

Nella seconda puntata del cooking show, per non incorrere all'eliminazione, i concorrenti dovranno superare tre prove: la creativa, la tecnica e quella a sorpresa.

Protagonista di una di queste sarà un dolce che dovrà assumere la tipica forma della torre del gioco da tavolo Jenga: blocchi impilati uno sopra l'altro, solo che in questo caso non saranno di legno, ma di pan di spagna, pasta frolla e farciti con una gustosa crema.

L'ospite della puntata, e giudice speciale per una sera, sarà Vittoria Aiello: la pasticciera napoletana che dal 1992, insieme allo chef Gennaro Esposito, guida a Vico Equense (Napoli) il ristorante da due stelle Michelin La Torre del Saracino.

Il babà farà il suo ingresso all'interno del tendone? Non resta che scoprirlo. L'appuntamento è per stasera, a partire dalle 21:10 su Real Time e in contemporanea streaming su Dplay.