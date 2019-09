Il 20 settembre per Belen Rodriguez è una data speciale. La showgirl festeggia due ricorrenze: il compleanno e l'anniversario di matrimonio. Per ricordare le nozze con Stefano De Martino, ha pubblicato un messaggio molto romantico.

Dalla mezzanotte di ieri sera, Belen è stata sommersa da tantissimi messaggi d’affetto per celebrare i suoi 35 anni. Tramite una Instagram Stories, la bella argentina ha voluto ringraziare tutti i suoi amici e non.

Nel mezzo del video "Belu" è apparsa piuttosto emozionata per l’affetto ricevuto, tanto da dover interrompere la diretta, altrimenti sarebbe scoppiata in lacrime.

La più grande di casa Rodriguez questa mattina prima di pensare a se stessa ha pensato alla sua dolce metà. Per omaggiare il suo uomo in occasione dell’anniversario di nozze, Belen ha pubblicato uno scatto che ritrae lei e Stefano in tutti questi anni d’amore.

Il tutto è stato coronato da una dedica molto romantica, in cui la showgirl argentina definisce Stefano il suo tutto: “A te che sei il mio mondo da scoprire, a te che sei il mio spazio felice in questo mondo”. Dopo una serie di aggettivi dolci indirizzati al suo uomo, Belen ha concluso: “Te amo tanto, buon anniversario vita mia”. Parole che hanno emozionato e colpito al cuore tutti, tanto da zittire anche gli haters.

Insomma, a chi non fosse chiaro Belen Rodriguez ha occhi solamente per Stefano De Martino. D’altro canto anche il conduttore di ‘Stasera tutto è possibile’ è innamoratissimo di sua moglie.

Stefano e Belen: ipotesi nozze-bis

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono convolati a nozze nel 2013. Dopo una crisi durata 4 anni, la coppia è tornata insieme. Secondo alcuni pettegolezzi, i De Martinez per suggellare il ritorno di fiamma sarebbero prossimi alle nozze-bis.

Ad alimentare il Gossip, ci ha pensato anche Simone Ventura. Durante la serata del Festival di Castrocaro, la giurata si era proposta come testimone di nozze. Va detto che per il momento i due diretti interessati non hanno mai confermato o smentito.

Stefano, messaggio d’auguri speciale a Belen

Mentre Belen Rodriguez ha augurato un buon anniversario di matrimonio a suo marito, Stefano De Martino ha fatto gli auguri di compleanno alla sua donna.

Attraverso un post pubblicato su Instagram, accompagnato da una foto del 2013, il partenopeo ha fatto una vera e propria dedica d’amore alla sua consorte: “Buon compleanno alla mia compagnia di viaggio. Abbiamo un mondo da scoprire insieme, ti amo tanto”. Come nel caso di Belen, anche con De Martino i fan sono rimasti senza parole. A quanto pare i due coniugi, dopo la rottura, sono tornati più uniti e più maturi e innamorati di prima.