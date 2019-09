Torna l'appuntamento con le novità su Una vita, una delle soap opera più conosciute dai telespettatori di Mediaset. Le anticipazioni delle nuove puntate che i telespettatori assisteranno nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che l'arrivo di Maria provocherà non pochi problemi a Rosina Rubio. La donna, infatti, sarà costretta a rivelare a tutti i vicini che Leonor Hildago e Casilda Escolano sono sorelle, visto che quest'ultima è il frutto di una tresca amorosa di Maximiliano, il primo marito deceduto nel corso della prima stagione.

Una Vita: Rosina ritrova l'amante di Maximiliano

Grandi colpi di scena in arrivo con la quarta stagione di Una Vita, in onda attualmente su Canale 5. Gli spoiler svelano che Rosina farà una annuncio che lascerà tutti i vicini senza parole. Tutto avrà inizio quando Maria giungerà nel ricco quartiere con il fidanzato Higinio Baeza, che riuscirà a nascondere il vero legame con lei. La moglie di Liberto, in un certo momento, deciderà di sbarazzarsi dell'ex amante del suo defunto Maximiliano, facendola passare per una ladra grazie a Donna Susana.

Ma ecco che la situazione si complicherà a sfavore della Rubio. Nel dettaglio, Maria farà sapere a Leonor che Casilda è sua sorella, in quanto frutto di una relazione extraconiugale di suo padre. Una notizia che scioccherà naturalmente la Hildago, che però alla fine sarà contenta di aver acquistato una sorella.

Casilda e Leonor potrebbero essere sorelle

Nel corso dei prossimi appuntamenti di Una Vita su Canale 5, Leonor prenderà assai bene la nuova parentela con Casidla, mentre la madre andrà su tutte le furie.

I rapporti tra quest'ultima e la Hidalgo, infatti, diventeranno molto tesi per via della Escolano. La vedova di Pablo si ostinerà a voler raccontare a tutti quanti che lei e la serva hanno lo stesso sangue. Dall'altro canto, quest'ultima avrà mille dubbi sulla faccenda, in quanto non capirà il motivo per il quale Maria glielo abbia nascosto. Tuttavia, la scrittrice farà di testa sua, tanto da organizzare una merenda a La Deliciosa per informare tutti i vicini che lei e la serva sono sorelle.

La Rubio racconta ai vicini la storia di Escolano

Durante l'incontro, la Rubio farà il suo ingresso in pasticceria dove rivelerà a tutti gli ospiti che Casilda è il frutto di una relazione che Maximiliano aveva avuto con Maria prima di diventare suo marito. Una notizia che manderà in fibrillazione tutti i vicini di Acacias 38. Purtroppo tutto questo si rivelerà un piano di Higinio e Maria per derubare Rosina di una parte del giacimento d'oro intestato agli Hidalgo.

Ci riusciranno? In attesa di scoprirlo, si ricorda che la soap opera di Una Vita va in onda da lunedì alla domenica alle ore 14:10 su Canale 5.