Belen Rodriguez oggi, 20 settembre, compie 35 anni. Per l'occasione la bella argentina ha ricevuto tantissimi messaggi d'auguri da parte di parenti, amici e fan. Ma nessun messaggio potrà mai reggere il paragone con le parole utilizzate da Stefano De Martino. Il partenopeo ha commosso il web con la dedica nei confronti di sua moglie. Stefano e Belen da qualche mese a questa parte fanno nuovamente coppia fissa.

I due coniugi, da quando hanno ritrovato l'intesa, sembrano andare a mille. Giusto ricordare, infatti, che la coppia si era unita nel 2012 ma per quattro anni è stata separata. L'annuncio della fine del matrimonio arrivò attraverso un comunicato che spiazzò un po' tutti.

Oggi però quei momenti sono davvero lontani. Stefano De Martino, per fare gli auguri alla sua consorte, ha utilizzato delle parole al miele in un post pubblicato su Instagram: "Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita, li ho vissuti con te".

Il conduttore di 'Stasera tutto è possibile' poi ha proseguito: "Buon compleanno alla mia compagnia di viaggio, alla mia amante, alla mia amica, a mia moglie, alla mamma di mio figlio".

De Martino poi ha concluso il messaggio dicendo una delle più belle cose che una donna potrebbe mai leggere: "Abbiamo un mondo da scoprire insieme, ti amo tanto". Il tutto è stato accompagnato da una fotografia scattata in Patagonia nel 2013, quando la coppia si trovava in viaggio di nozze.

La più grande di casa Rodriguez oggi non festeggia solamente il compleanno, ma anche l'anniversario di matrimonio. La dedica di Stefano De Martino alla moglie ha lasciato tutti senza fiato, tanto da zittire anche gli hater della coppia. All'indirizzo dei due sono arrivati tantissimi commenti positivi. Infine, lo scatto in poco tempo ha raggiunto oltre 460mila like.

Belen: siparietto divertente con Damante

Belen Rodriguez qualche giorno fa si è resa protagonista di un siparietto divertente con Andrea Damante.

Tutto è accaduto all'evento TokyoGlam, organizzato da Bulgari in quel di Milano, per rendere omaggio al ventesimo della rivista VogueJapan. Nel mezzo della serata il Dama è salito in consolle per cantare 'Magnifico', il brano portato al successo da Francesca Michielin e Fedez. Dopo pochi istanti Damante è stato raggiunto da Belen per un vero e proprio duetto canoro. Niente paura per i fan dei DeMartinez, i due non hanno affatto mostrato alcuna complicità, ma bensì hanno creato un momento di svago e leggerezza.

Ovviamente, non sono mancati i commenti dei più maliziosi rivolti alla più grande di casa Rodriguez. Ma questa volta Belen ha lasciato correre, perché non ha occhi per nessuno se non per il suo Stefano De Martino.