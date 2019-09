In queste ore, un potentissimo uragano, chiamato Dorian, si è abbattuto sulle Bahamas causando non pochi danni, sia a persone che a cose. Clarissa Marchese e Federico Gregucci, ex concorrenti di Uomini e donne, vivono a Miami, pertanto, sono stati coinvolti da tutta questa situazione ed hanno chiarito le loro condizioni di salute in merito a quanto accaduto. L'ex corteggiatore del talk show di Maria De Filippi, ieri aveva generato un bel po' di sgomento con alcune Instagram Stories alquanto preoccupanti.

A chiarire un po' meglio la situazione, però, ci ha pensato Clarissa Marchese, la quale ha spiegato che, fortunatamente, non è stato diramato nessun allarme volto ad evacuare la loro zona. Pertanto, la ragazza ha spiegato che entrambi stanno bene anche se si prospettano giorni particolarmente difficili e piovosi.

Uragano Dorian: Federico svela di dover evacuare la loro casa

Dopo la diffusione della notizia inerente l'uragano Dorian, molti utenti del web si sono subito preoccupati per le condizioni di salute di Clarissa e Federico.

I due ragazzi, infatti, come tutti i fan sapranno, si sono trasferiti a Miami per lavoro. Dopo aver trascorso diversi mesi in Italia, in seguito al loro matrimonio, i due neo sposini sono tornati alla loro routine. Un triste evento, però, si è abbattuto nei dintorni della loro abitazione.

L'uragano Dorian, infatti, ha disseminato il caos in molti territori circostanti Miami. Nel corso della giornata di ieri, Federico aveva pubblicato alcune Instagram Stories nelle quali aveva annunciato che avrebbero dovuto evacuare la loro casa essendo situata ad un primo piano. Tale notizia aveva, immediatamente, fatto preoccupare i numerosi fan della coppia.

Ad ogni modo, dopo un po' di tempo, è arrivato un chiarimento da parte di Clarissa Marchese.

Clarissa Marchese chiarisce la situazione: i due ragazzi stanno bene e non evacueranno

La ragazza, infatti, ha preso la parola per svelare gli ultimi aggiornamenti in merito alla questione. Clarissa ha detto che, fortunatamente per loro, l'uragano non sarebbe passato per Miami ma si sarebbe diretto alle Bahamas. Questo nuovo aggiornamento, dunque, gli ha permesso di non abbandonare la loro casa.

In un primo momento, infatti, i due ragazzi avevano intenzione di andare da alcuni amici che abitano ad un piano più alto. In seguito, però, essendo rientrato l'allarme, l'ex tronista ha chiarito che, fortunatamente, non dovranno lasciare la loro abitazione.

Ad ogni modo, pare che i prossimi giorni si prospettano particolarmente difficili per gli abitanti del posto, dal momento che sono previste forti piogge e raffiche di vento.