È in arrivo un cambiamento epocale nelle trame spagnole de Il Segreto che, durante il mese di settembre, saranno caratterizzate da un salto temporale di circa cinque anni. Ciò comporterà una lunga serie di new entries, insieme alle quali ci saranno anche numerosi e dolorosi addii. Diversi personaggi, infatti, usciranno di scena per un motivo o per l'altro e le anticipazioni di inizio settembre già segnalano qualche dettaglio in più sulle motivazioni dell'abbandono da parte di alcuni abitanti del complicato paesino spagnolo.

Non sembrano esserci dubbi, infatti, sull'uscita di scena di Don Berengario, Prudencio e Lola, Severo e famiglia, oltre che di Paco e Meliton (già deceduti). E anche alcune recenti dichiarazioni di Maria lasciano presagire ad una sua inevitabile partenza da Puente Viejo.

Lola e Prudencio potrebbero partire per Roma

Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, Julieta e Saul diranno addio al paese in cui si sono conosciuti e innamorati.

Lo faranno per evitare che Carmelo e Don Berengario siano incriminati per l'omicidio dei Molero. Prudencio resterà in paese e farà la conoscenza di Lola, una giovane che verrà ricattata da Donna Francisca per sedurlo. Nonostante le iniziali motivazioni, tra loro nascerà l'amore e alla fine la coppia si sposerà. Guai, però, a credere che tutto sia rose e fiori. Al contrario: i neo-sposi dovranno fare i conti con i ricatti di un usuraio e penseranno ad un modo per liberarsi di lui.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Sarà Saul a venirgli incontro, consigliando loro di trasferirsi nel paese alle porte di Roma dove già lui e Julieta vivono. Sembra, dunque, probabile che questo viaggio sancirà anche l'addio della coppia dalla telenovela. Prima dell'avvio della dodicesima stagione, partirà anche Don Berengario insieme a Marina, la donna che aveva amato da ragazzo. Il sacerdote abbandonerà l'abito talare per realizzare il suo sogno d'amore.

Maria vuole riconquistare Gonzalo

Non ci sono dubbi in merito alle sorti di Paco e Meliton, già deceduti nelle trame spagnole de Il Segreto. Entrambi hanno perso la vita a causa dello scontro con Fernando Mesia, riuscito a fuggire ancora una volta. Le anticipazioni della telenovela spagnola segnalano che Beltran ed Esperanza verranno liberati e potranno tornare a casa con la loro mamma. Ma i recenti avvenimenti indurranno Maria a pensare che sia giunto il momento di lasciare Puente Viejo per tornare a Cuba.

Solo in questo modo potrà tentare di riconquistare Gonzalo, formando insieme a lui la famiglia che hanno sempre sognato. Dubbi riguardano anche le sorti di Severo, Carmeno e Irene che dovrebbero uscire di scena, come altri illustri colleghi. La loro partenza non è stata confermata ma dovrebbe essere collegata all'avvio di una nuova attività, una fabbrica di biscotti di cui parleranno nelle puntate in onda a inizio settembre.