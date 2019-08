Sono passati meno di due mesi da quando Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono diventati marito e moglie. Dopo essere stati sulla bocca di tutti per le nozze poco "sobrie" che hanno organizzato, gli ex protagonisti di Uomini e Donne sono tornati al centro del Gossip per una presunta lieta novella: pare che la bella siciliana sia in dolce attesa, e questo lo si evincerebbe da un video che circola sul Instagram nel quale la ragazza si accarezza il pancino.

Clarissa e Federico genitori? Il gossip impazza

L'indiscrezione che sta circolando da qualche ora sui social network, se dovesse trovare riscontri nella realtà, renderebbe felici i tanti fan di Uomini e donne: si dice che Clarissa Marchese e Federico Gregucci aspettino il loro primo figlio.

A far crescere i sospetti su un'ipotetico stato interessante della bella siciliana, è stato un video che suo marito ha pubblicato nelle Stories di Instagram nella giornata di ieri: mentre cercavano una nuova casa dove andare a vivere a Miami, i due hanno deciso di riprendersi per strada.

In alcuni fermo immagine che stanno facendo il giro della rete, si vede l'ex tronista di profilo che poggia una mano sul pancino che spunta da sotto il suo vestito. Sapendo che la giovane ha un fisico asciutto e tonico, in tanti hanno trovato insolito il fatto che sfoggiasse un pancia appena accennata: che queste morbide forme nascondano un dolce segreto?

Sebbene il gossip stia serpeggiando da ore sui social network, né Clarissa né Federico si sono ancora esposti per confermare o smentire l'arrivo di un bebè nella loro vita a pochi mesi dal sì: si ricorda, infatti, che i due si sono sposati a fine maggio in provincia di Napoli, davanti a parenti, amici, colleghi di U&D e l'immancabile redazione.

Nuova vita a Miami per l'ex tronista Clarissa

La notizia sulla dolce attesa della Marchese, è ancora tutta da confermare: sia la ragazza che il marito Federico, infatti, non si sono ancora esposti sui social per commentare il gossip che li vorrebbe prossimi a diventare genitori. Le uniche novità che i due hanno comunicato ai fan tramite Instagram in questi giorni, sono quelle che riguardano un imminente trasloco: finite le vacanze d'estate in Italia, i neo coniugi sono rientrati a Miami, dove vivono da quasi due anni per esigenze lavorative.

Per amore di Gregucci (che è allenatore di una squadra di calcio per bambini), Clarissa ha lasciato la sua amata terra e si è trasferita negli USA. Dopo aver cambiato varie case, oggi gli ex di Uomini e Donne hanno fatto sapere di essere alla ricerca di un nuovo nido d'amore più grande di quello nel quale abitano attualmente; che anche questo sia un segnale che presto la loro giovane famiglia si allargherà?