Venerdì 30 agosto sono state effettuate le prime registrazioni del trono over di Uomini e donne. Stando a quelle che sono le anticipazioni in merito a quanto accaduto, pare proprio che ci siano delle novità. Andrea Filomena, ex fidanzato di Jessica Battistello di Temptation Island e Ida Platano hanno dato il via ad una frequentazione telefonica. Il ragazzo, infatti, dopo aver interrotto la sua relazione con la donna, a causa dei comportamenti assunti da lei nel corso del reality show, sembra aver trovato un po' di serenità con Ida Platano.

La donna, infatti, ha svelato tutto nel corso della prima registrazione del trono over di Uomini e Donne.

In seguito, sono stati chiamati in causa anche altri esponenti; tra questi, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Cristina Incorvaia e David Scarantino e molti altri.

L'annuncio della frequentazione al telefono tra Andrea Filomena ed Ida Platano

La prima registrazione della nuova stagione del trono over di Uomini e Donne è incominciata con il botto.

Ida Platano, infatti, ha fatto un annuncio che ha destato un bel po’ di stupore tra gli spettatori.

La dama del trono over di Uomini e Donne, infatti, ha annunciato di star frequentando un nuovo uomo, ovvero Andrea Filomena, ex concorrente di Temptation Island. Il ragazzo, infatti, in seguito alla drastica rottura con la sua fidanzata Jessica, pare abbia cominciato a frequentare la Platano. Per quanto riguarda la sua ex, invece, quest'ultima ha dovuto fare i conti con la rottura con il tentatore Alessandro Zarino che, infatti, sarà tra i nuovi tronisti del programma.

Ad ogni modo, almeno per il momento risulta troppo prematuro parlare di cose importanti tra Ida e Andrea, la loro frequentazione, infatti, è puramente telefonica. Tuttavia, pare ci siano tutti i presupposti per dare il via ad una splendida relazione di coppia. Non ci resta che attendere per scoprire se questa sia la volta buona per la Platano.

La prima registrazione del trono over di Uomini e Donne: Gemma al centro e tanti ritorni

La puntata, ovviamente, è stata caratterizzata anche da altri avvenimenti. Come di consueto, infatti, ampio spazio è stato dedicato alla dama bianca Gemma Galgani. Quest'ultima ha raccontato di come ha trascorso le sue vacanze estive ed ha spiegato di essere ancora single.

Proprio per tale ragione, a corteggiarla si sono subito presentati due uomini: Pippo e Crispino. Naturalmente, non sono mancati gli interventi e le accuse perentorie di Tina Cipollari.

In seguito, però, l'attenzione si è spostata altrove. Sossio Aruta e Ursula Bennardo, infatti, hanno fatto il loro ingresso trionfale in studio. La coppia ha annunciato con estremo entusiasmo la nascita della loro piccola Bianca, la quale è prevista per metà ottobre.