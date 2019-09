La giovane e famosa cantante pugliese, Emma Marrone, ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram, utilizzando una frase di John Lennon, che a partire da lunedì 21 settembre sarà costretta a prendersi una pausa a causa di alcuni problemi di salute. Nel post, la cantante aggiunge che non si sentiva pronta a riaffrontare un problema così grande, ma in certi casi non c'è mai un momento adeguato per combattere una malattia.

Successivamente, la salentina ha continuato affermando che è inutile creare allarmismi e che si rimetterà presto. L'immagine ed il commento hanno raggiunto quasi 100mila like e su Twitter è nato l'hashtag #ForzaEmma, in testa ai trend della settimana.

Anni fa la ragazza affrontò un altro problema

La 35enne già in passato ha dovuto affrontare un tumore alle ovaie e, proprio per questo male, ha dovuto subire due operazioni, come lei stessa ammette in molte interviste.

La donna ha successivamente detto che, a causa di una serie di motivi, non potrà presentarsi al concerto di Radio Italia a Malta e che ringrazia l'emittente radiofonica per la comprensione. Immensamente dispiaciuta è la leonessa, poiché tantissimi affezionati fan avevano prenotato alberghi e voli per sostenerla durante l'esibizione sul palco. Importante è che la giovane ha promesso di tornare sulla scene prestissimo ed ancora più forte di prima. Infatti, proprio recentemente, aveva annunciato l'uscita di un nuovo album in onore dei suoi 10 brillanti anni di carriera musicale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Amici Di Maria

Molte celebrità sostengono Emma con messaggi di conforto

L'inaspettata pausa che Emma Marrone è stata costretta a prendersi dal mondo della musica ha spiazzato davvero tutti. La ragazza, però, non è voluta entrare nei dettagli della questione. Inoltre, molti vip hanno espresso il loro sostegno e supporto attraverso parole di conforto e coraggio. Commovente è stata la lettera scritta dalla conduttrice di 'Amici', Maria de Filippi, la quale crede nella forza della pugliese e le augura di riuscire a superare tutto.

Da ricordare è il messaggio che l'ex, Marco Bocci, ha dedicato alla bionda. Attualmente, i due sono in ottimi rapporti. Il marito di Laura Chiatti l'ha esortata ad andare sempre avanti, poiché è una bella e forte guerriera.

Infine, un altro ex fidanzato di Emma è Stefano De Martino, il quale non ha espresso nessun tipo di commento, almeno pubblicamente, in merito alla vicenda. Perciò, non si sa se il coniuge di Belen Rodriguez abbia avuto contatti con la Marrone, sempre più attesa e supportata dagli affezionati fan, i quali attendono con emozione il momento in cui tornerà a cantare sul palco, sconvolgendo tutti con la sua voce.