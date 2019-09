Emma Marrone attraverso un post che in mattinata ha scelto di pubblicare sulla sua pagina Instagram, ha annunciato ai milioni di fan che la seguono, di doversi fermare per un po' di tempo. La cantante salentina lanciata dalla scuola di Amici di Maria De Filippi ha rivelato che per un po' di tempo dovrà annullare i suoi impegni professionali. Emma per non creare allarmismi ha fatto sapere che la motivazione ha a che fare con dei problemi di Salute, ma al tempo stesso ha tranquillizzato i fan dicendo loro di stare sereni e che tornerà più forte di prima.

L'annuncio di Emma che spiazza: 'Mi devo fermare'

'Succede.

Succede e basta': con queste parole la Marrone ha iniziato il suo sfogo sui social con il quale ha annunciato di doversi prendere un periodo di pausa dalla musica, a poche settimane dall'uscita del suo nuovo singolo 'Io sono bella' scritto da Vasco Rossi.

La cantante, con tutta la schiettezza che la contraddistingue e che l'ha resa una delle cantanti più amate dal pubblico italiano, ha ammesso che questo non era proprio il periodo giusto ma poi ha proseguito dicendo che in certi casi nessun momento lo sarebbe stato.

'Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute', ha scritto Emma nel suo post apparso su Instagram e Twitter. La cantante non è scesa nei particolari e non ha fornito ulteriori dettagli su quello che le starebbe succedendo anche se ha preferito dirlo personalmente ai suoi fan, per evitare che poi ci fosse una 'fuga di notizie' e magari venivano fuori delle cose non vere.

La cantante ha così tranquillizzato i fan, chiedendo loro scusa perché non potrà essere sul palco della prossima tappa del Radio Italia Live che arriverà a Malta.

Emma, infatti, doveva essere una delle artiste ad esibirsi sul palco dello show organizzato da Radio Italia e cantare per la prima volta dal vivo il suo nuovo singolo che anticipa l'uscita del prossimo album, ma così non sarà.

'Ho un problema di salute', rivela la Marrone sui social

'Inutile dirvi l'immenso dispiacere che provo', ha ammesso la cantante, rivolgendo poi il suo pensiero a tutti quei fan che in questi giorni hanno prenotato voli e soggiorni negli alberghi a Malta per poterla vedere cantare dal vivo e sostenerla durante questa esperienza.

'Vi prometto che tornerò più forte di prima', ha proseguito la cantante la quale ha poi aggiunto che in questo momento deve prima chiudere i conti una volta per tutte con questa storia.

Immediata la reazione dei suoi milioni di fan su Instagram, i quali hanno fatto un grandissimo in bocca al lupo ad Emma per la sua salute e come lei non vedono l'ora di riaverla nuovamente su un palco a cantare live.