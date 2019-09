Ieri mattina i tantissimi fan di Emma Marrone sono rimasti senza parole dopo il post che la cantante salentina ha scelto di condividere con i tantissimi che la seguono su Instagram. Un lungo messaggio con il quale Emma ha annunciato di doversi fermare e di essere costretta a prendersi un periodo di stop dalla musica per potersi curare e risolvere un problema di salute. Dichiarazioni che hanno subito allarmato i suoi seguaci, dato che già diversi anni fa Emma ha dovuto fare i conti con un tumore alle ovaia che per fortuna ha sconfitto.

Immediata la reazione dei followers, di amici e conoscenti che si sono stretti intorno alla cantante tra cui Maria De Filippi, Alessandra Amoroso e il suo ex fidanzato Marco Bocci.

L'annuncio di Emma Marrone che spiazza i fan

Emma, nel messaggio che ha scelto di condividere con i suoi fan su Instagram, ha ammesso che al momento deve risolvere un problema di salute e chiudere i conti con il passato. Ha voluto dirlo lei stessa ai fan per evitare che poi si diffondessero voci non veritiere e quindi che venisse fuori una realtà distorta.

La cantante salentina ha chiesto addirittura scusa a tutti i fan che speravano di vederla sul palco del Radio Italia Live in programma la prossima settimana a Malta. Emma non ci sarà per dedicarsi alle cure e alla risoluzione di questo problema per poi tornare ad esibirsi sui palchi d'Italia ancora più forte di prima.

Immediata la reazione dei tantissimi che la seguono, i quali hanno augurato il meglio alla cantante salentina e che ovviamente fanno il tifo per lei in questo momento delicato e al tempo stesso difficile.

Tra i tanti messaggi che sono arrivati su Instagram, è stato notato quello di Marco Bocci, ex fidanzato della cantante lanciata dalla scuola di Amici, il quale ha scritto: 'Sono sicuro che andrà tutto bene. Sei bella ma sei pure tosta. Ti aspettiamo'.

Marco Bocci e Laura Chiatti scrivono un messaggio per Emma

Un gran bel gesto da parte di Marco Bocci, il quale è rimasto in ottimi rapporti con la cantante dopo la fine della loro relazione sentimentale.

Anche Laura Chiatti, attuale compagna di Bocci, ha voluto postare un messaggio su Instagram dove dice ad Emma: 'Amica testa dritta e petto in fuori'.

Immancabile poi un messaggio d'affetto da parte di Maria De Filippi, la quale ha ringraziato Emma per esserci sempre stata nella sua vita. 'Ti voglio un bene dell'anima davvero', ha aggiunto la conduttrice dicendo poi alla Marrone di non avere mai paura di nulla.

Anche Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Alessia Marcuzzi, Tommaso Paradiso, Michelle Hunziker, Virginia Raffaele, Rocco Hunt, Loredana Bertè e tanti altri hanno postato un messaggio d'affetto e sostegno per la cantante su IG.