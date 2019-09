Il prossimo venerdì 27 settembre andrà in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata della seconda stagione dello spinf-off di Squadra Antimafia, Rosy Abate 2. La trama della serie televisiva è arrivata già ad un punto di svolta, con il rapporto tra Rosy e suo figlio Leo che è ormai compromesso. In particolare, il figlio 17enne della Regina di Palermo ha voltato le spalle a sua madre per amore di Nina Costello.

Ma non è tutto perché Leonardo ha deciso anche di stare dalla parte del boss Antonio Costello, l'uomo che ha chiesto la testa di Rosy Abate dopo lo sgarro subito.

Trama terza puntata seconda stagione Rosy Abate

In particolare, nel terzo episodio vedremo Rosy Abate nello sconforto per essere stata abbandonata da suo figlio. La donna non riesce ad accettare che Leonardo abbia avuto il coraggio di voltargli le spalle e allearsi con il suo nemico.

Il ragazzo dal canto suo ha preferito stare dalla parte della donna di cui è follemente innamorato e di suo suocero che considera come un padre adottivo.

Rosy Abate d'ora in avanti dovrà stare in guardia perché il boss della camorra non ha per niente gradito il comportamento della donna. Rosy ha difatti rivelato alla polizia i traffici di Costello con i siciliani. Proprio per questo motivo, il boss napoletano la vuole morta e dopo lo sgarro ha chiesto la sua testa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Gossip

Inoltre, c'è da dire che Antonio Costello ha promesso a Leonardo di non toccare sua madre, però poi quando parlerà con i suoi alleati ha rivelato di aver promesso di non toccarla personalmente, ma non ha escluso che qualcun altro possa fargli del male.

Giulia Michelini ha affermato che questa potrebbe essere l'ultima serie in cui vedremo il personaggio di Rosy

Insomma, un terzo appuntamento che si prepara ad essere più scoppiettante che mai: molto probabilmente vedremo il ritorno definitivo della spietata Regina di Palermo come a Napoli ancora non l'hanno conosciuta.

Questa seconda stagione si sta avviando verso le battute finali, visto e considerato che venerdì prossimo andrà in onda la terza puntata delle cinque in programma sulle reti Mediaset. Intanto, però, i fan della serie televisiva pensano già ad un eventuale terza stagione. Però c'è da considerare che l'attrice romana Giulia Michelini che interpreta il personaggio di Rosy, in una recente intervista ha ammesso che questa potrebbe essere l'ultima volta che la vedremo nei panni della boss di Palermo.

L'attrice ha ammesso che vorrebbe recuperare in un certo senso la sua identità, visto che spesso e volentieri in strada la riconoscono come Rosy Abate e non come Giulia Michelini. Certo che per concludere questo ciclo di 10 anni del personaggio ci vorrebbe almeno una terza stagione.