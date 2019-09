Sono parole che nessuno dei suoi fan avrebbe mai voluto sentire: Emma Marrone deve fermarsi per un periodo a causa di un problema di salute che deve risolvere il prima possibile. Sul profilo Instagram della cantante, poche ore fa è apparso un lungo messaggio nel quale la stessa annuncia lo stop forzato che subirà la sua carriera da lunedì prossimo: sebbene l'artista abbia provato a rassicurare i suoi sostenitori, sono in tanti a temere che il tumore che l'ha colpita per ben due volte negli anni passati, sia tornato.

Emma annulla gli impegni per affrontare delle cure

Nella prima mattinata di venerdì 20 settembre, Emma Marrone ha usato i social network per fare un'importante comunicazione alle tantissime persone che le vogliono bene. Riportando una citazione di John Lennon, l'artista ha informato chi la segue che presto dovrà prendersi una pausa forzata dal lavoro per un motivo molto serio.

"La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani", ha digitato la 35enne prima di dare la notizia che nessuno dei suoi fan avrebbe mai voluto sentire.

"Succede. Questo non era il momento giusto, ma forse nessuno lo sarebbe mai stato. Da lunedì devo fermarmi per affrontare un problema di salute", ha fatto sapere la cantautrice poche ore fa tramite il suo profilo Instagram.

L'ex vincitrice di Amici ha voluto personalmente dare questa news ai suoi milioni di ammiratori per evitare che, leggendola sui giornali o sul web, alcuni potessero farsi delle idee sbagliate a riguardo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Amici Di Maria

La "Brown" si è detta molto dispiaciuta del fatto che non potrà partecipare al concerto di Radio Italia che si terrà a Malta i primi di ottobre: esibendosi dal vivo su questo prestigioso palco, Emma avrebbe ufficializzato il suo ritorno sulle scene musicali con il singolo "Io sono bella", scritto per lei da Vasco Rossi.

La Marrone ha avuto un pensiero anche per i tanti ragazzi che hanno speso dei soldi per l'aereo che li avrebbe portati sull'isola per assistere alla sua performance: "Mi sarebbe piaciuto tanto essere lì e cantare per tutti voi".

La Marrone promette: 'Tornerò più forte'

Emma non ha precisato in cosa consiste il problema di salute che la sta costringendo a fermarsi, ma i suoi fan hanno subito pensato al peggio. Chi segue l'artista sin dai suoi esordi ad Amici, ricorderà sicuramente che ha dovuto affrontare per ben due volte nel giro di pochi anni un tumore alle ovaie: la preoccupazione dei sostenitori della cantante, è che questo male sia tornato a bussare alla sua porta per l'ennesima volta.

La "Brown" ha promesso alle tantissime persone che le vogliono bene che tornerà più forte di prima perché ci sono ancora molte cose belle da vivere insieme: il 2020, infatti, è l'anno in cui l'artista festeggia i suoi primi 10 anni di carriera nella musica.

Il toccante messaggio che la Marrone ha pubblicato sui social stamattina, si è concluso con le parole che la stessa ha rivolto ai suoi fan: "State sereni, andrà tutto bene".