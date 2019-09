Giulia De Lellis continua ad essere un vero e proprio "fiume in piena" e nel corso dell'intervista rilasciata questo sabato pomeriggio alla trasmissione Verissimo in onda su Canale 5 si è tolta un bel po' di sassolini dalle scarpe nei confronti del suo ex fidanzato Andrea Damante. Come ormai noto, infatti, l'ex partecipante di Uomini e donne ha deciso di pubblicare un libro dal titolo emblematico 'Le corna stanno bene su tutto', nel quale ha parlato per la prima volta dei tradimenti di Andrea. Quest'ultimo però non ha gradito più di tanto e ha accusato la De Lellis si 'business'.

Adesso lei ha replicato a Verissimo, dicendo che deve farsi problemi chi ha rovinato questa storia e non lei.

Il duro attacco di Giulia contro Andrea Damante: 'Non devo vergognarmi io'

Nel dettaglio, infatti, nel corso della lunga intervista rilasciata a Verissimo questo sabato pomeriggio la De Lellis ha ripercorso le tappe salienti descritte all'interno del suo libro, spiegando di aver scoperto i vari tradimenti (si parla di almeno dieci donne diverse!) sbirciando all'interno del computer personale di Andrea, dove avrebbe trovato chat e foto compromettenti che lo mettevano 'KO'.

Successivamente Giulia ha chiamato personalmente le varie amanti di Damante per farsi raccontare cosa era successo tra di loro e infine ha distrutto gli oggetti personali del suo ex fidanzato, tra cui la Playstation che ha messo sotto l'acqua corrente per renderla inutilizzabile.

Sta di fatto che dopo aver letto i primi stralci di questo libro, Andrea ha rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo nei confronti di Giulia, accusandola in primis di non essere lei l'autrice e di essersi fatta scrivere la storia. Poi ha detto che in questo modo ha messo in vendita la loro storia d'amore, cedendo così ai guadagni facili.

La frecciatina della De Lellis dopo le accuse lanciate dal suo ex fidanzato Andrea per il libro

Accuse alle quali Giulia ha replicato nel corso dell'intervista di ieri pomeriggio a Verissimo, dove ha precisato ancora una volta che il libro l'ha scritto grazie all'aiuto di una scrittrice, Stella, alla quale ha fatto tanti complimenti. E poi ancora ha lanciato una frecciatina al vetriolo ad Andrea, dicendo che la loro storia non l'ha rovinata, rinnegata o distrutta lei.

'Devo vergognarmi io a raccontare la mia storia o invece deve farsi problemi chi l'ha rovinata?' ha esclamato Giulia nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. E poi ancora la giovane ha fatto sapere di non aver perdonato Andrea per quanto le ha fatto, sostenendo di non essere quel tipo di persona che riesce a perdonare e dimenticare facilmente i torti subiti da parte di chi ha amato.

E questo pomeriggio Giulia sarà ospite a Domenica In, dove potrebbe lasciarsi andare a nuove scottanti dichiarazioni intervistata stavolta da parte di Mara Venier.