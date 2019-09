Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne, il fortunato dating show di Maria De Filippi che sarà in onda a partire da questo lunedì 16 settembre alle 14:45 circa. Ieri pomeriggio c'è stata la terza registrazione del trono over, durante la quale non sono mancati i colpi di scena. In particolar modo abbiamo visto che si è tornato a parlare di Giorgio Manetti, il cavaliere fiorentino che ha scelto di abbandonare la trasmissione della De Filippi per cercare l'amore altrove. La sua ex 'amica' Anna Tedesco, ha ammesso di averlo rivisto a Firenze scatenando subito la reazione negativa di Gianni Sperti.

Le anticipazioni su Uomini e donne over: la Tedesco rivede Giorgio

Come abbiamo raccontato qualche giorno fa, Anna Tedesco è tornata nuovamente nel parterre di Uomini e donne trono over dopo un lungo periodo di assenza. La dama si è rimessa in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella e nel corso della terza registrazione di ieri pomeriggio ha confessato di essersi rivista anche con Giorgio Manetti.

In una delle passate stagioni di Uomini e donne, infatti, Anna Tedesco strinse un forte rapporto con il cavaliere toscano, anche se i due hanno sempre ribadito di non essere fidanzati. Dichiarazioni che non piacevano per nulla a Gianni Sperti, il quale ha sempre attaccato la coppia, dicendo che in realtà stessero nascondendo la loro relazione.

Gli spoiler sulla registrazione di Uomini e donne over di ieri, inoltre, rivelano che Anna Tedesco rivelerà in studio che di recente si è rivista con Giorgio Manetti approfittando del suo soggiorno a Firenze.

La dama, però, aggiungerà che i due non erano da soli bensì in compagnia della nuova fidanzata di Giorgio, la quale ha preso parte anche lei a questo incontro.

Ida scoppia di nuovo in lacrime per l'ex Riccardo

Tuttavia le dichiarazioni di Anna basteranno per infuocare nuovamente Gianni Sperti, il quale tornerà a puntare il dito contro la dama del trono over che nel frattempo si sta frequentando con altri cavalieri.

Cosa succederà a questo punto? Giorgio Manetti potrebbe decidere di replicare alle accuse di Gianni tornando così in studio a U&D per fare un po' di chiarezza?

In questa terza registrazione del programma di Maria de Filippi, inoltre, si è tornato a parlare anche di Ida e Riccardo. Sebbene i due non si stiano più frequentando, vedremo che Riccardo si lascerà andare ad una durissima sfuriata di gelosia nei confronti della sua ex fidanzata, al punto che la Platano scoppierà in lacrime andando via dallo studio di Uomini e donne.

Tra i due è finita per davvero oppure dobbiamo aspettarci un ritorno di fiamma? Lo scopriremo nelle prossime registrazioni.