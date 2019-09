Giulia De Lellis è pronta per il lancio del suo primo libro dal titolo 'Le corna stanno bene su tutto' che sarà in tutte le librerie a metà settembre. In queste settimane il primo libro dell'ex protagonista di Uomini e donne ha fatto già molto discutere e sicuramente se ne parlerà anche dopo l'intervista che Giulia ha rilasciato al settimanale 'F' dove ancora una volta ha mosso il dito contro il suo ormai ex fidanzato Andrea Damante, colui che l'ha tradita.

Nel dettaglio, infatti, nel corso dell'intervista Giulia ha specificato che quelli di Andrea non sarebbero state solo dei tradimenti fisici ma delle vere e proprie mancanze gravi di rispetto.

Le nuove frecciatine di Giulia De Lellis ad Andrea Damante

L'ex volto di Uomini e donne, tra le influencer più famose e seguite nel nostro Paese su Instagram, ha raccontato che da parte di Andrea non ci sarebbero stati soltanto dei tradimenti fisici ma anche delle vere e proprie mancanze di rispetto che lei ha definito molto gravi e che sono state impossibili da archiviare e superare.

La De Lellis ha definito Damante una persona abile nel gestire queste situazioni, anche se lei non si è lasciata 'abbindolare' dalle chiacchiere e alla fine è riuscita comunque a scoprire tutto. Ma il vero colpo di scena è emerso nel momento in cui Giulia ha confessato che dopo aver scoperto questi tradimenti, ha deciso di telefonare alle ragazze con cui era stato Damante, per farsi raccontare tutti i dettagli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

'Avevo bisogno di farmi del male per capire', ha dichiarato la De Lellis nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale 'F', dove ha poi anche 'ringraziato' in un certo modo Andrea Damante per essere entrato nella sua vita. La De Lellis, infatti, ritiene che grazie a questa delusione, poi ha incontrato il vero Andrea della sua vita. Parliamo di Iannone, il pilota della Motogp.

Damante replica seccato: 'Libro fatto per soldi'

Intanto si prospetta un fine settimane ricco di appuntamenti tv per Giulia, dato che sabato pomeriggio sarà ospite a Verissimo da Silvia Toffanin mentre domenica sarà tra le protagoniste della prima puntata di Domenica In condotto da Mara Venier su Rai 1.

E sicuramente arriveranno delle nuove dichiarazioni che fanno ancora molto discutere il pubblico social che segue la De Lellis mentre Andrea ha lanciato una frecciatina al vetriolo alla sua ex fidanzata. Qualche giorno fa, infatti, in un'intervista, Damante disse che la De Lellis aveva scritto questo libro soltanto per fare soldi e che era dispiaciuto del fatto che avesse messo in 'commercio' i loro sentimenti e ciò che ne è stato della loro storia d'amore, durata all'incirca due anni (tra numerosi alti e bassi).