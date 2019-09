Le trame delle puntate de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano un difficile momento per i figli di Alfonso e Emilia. Matias Castaneda e sua sorella Maria, infatti, rimarranno gravemente feriti durante un attentato alle nozze di Fernando Mesia. Se il padre di Camelia rischierà la cecità, la madre di Esperanza perderà l'uso delle gambe.

Il Segreto: Matias e sua sorella feriti durante un attentato

Matias e Maria vivranno attimi di grande paura nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5.

Le anticipazioni de Il Segreto, rivelano che i fratelli Castaneda rischieranno seriamente la vita.

Tutto inizierà esattamente quando Fernando deciderà di sposare Maria Elena, la sua nuova compagna dopo l'addio alla madre di Esperanza. Proprio durante il lieto evento, un ordigno esploderà con tutta la sua potenza provocando una strage. I più colpiti dalle schegge saranno Matias e sua sorella, mentre la sposa del Mesia morirà sul colpo.

Purtroppo le condizioni di entrambi i fratelli Castaneda risulteranno molto gravi. Se Matias rischierà di perdere l'uso della vista, la moglie di Gonzalo rimarrà in coma per alcuni giorni. Nel frattempo il dottor Zabaleta si prenderà a cuore la salute del giovane locandiere, tanto da avere intenzione di sottoporlo ad un intervento chirurgico per non rischiare la cecità permanente.

Il Castaneda operato all'occhio

Nei nuovi appuntamenti de Il Segreto, in programma nelle prossime settimane in Italia, Severo Santacruz (Chico Garcia) accuserà dei gravi sensi di colpa per aver causato l'attentato alle nozze di Fernando Mesia.

Dall'altro canto, Matias (Ivan Montes) entrerà in ospedale, dove il dottor Zabaleta lo metterà al corrente di tutti i rischi possibili legati alla delicata operazione. In questi drammatici momenti, Marcela attenderà con fiducia l'uscita del Castaneda dalla camera operatoria. Ma ecco una bella notizia: il dottore annuncerà che l'intervento ha avuto esito positivo, tanto da dover portare soltanto una benda all'occhio per alcune settimane.

Maria rimane paralizzata

Ma il figlio di Alfonso ed Emilia non riuscirà a gioire per il miglioramento delle sue condizioni di salute. Infatti verrà a sapere che Maria versa ancora in gravissime condizioni di salute alla Villa. Per questo motivo, il Castaneda si precipiterà a casa della Montenegro in cerca di sue notizie. Qui apprenderà che l'amata sorella è rimasta paralizzata in seguito all'attentato.

Infine Fernando Mesia (Carlos Serrano) starà vicino alla madre di Esperanza e Beltran in questo drammatico momento. Le intenzioni del figlio di Olmo saranno sincere? In attesa di saperlo, si ricorda che Il Segreto è in onda ogni giorno su Canale 5 e martedì sera su Rete 4.