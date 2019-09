Tornano le anticipazioni settimanali della soap iberica Una vita che riguarderanno in particolare ciò che andrà in onda da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10, subito dopo la messa in onda della puntata di Beautiful. Molti i colpi di scena e gli intrighi che terranno con il fiato sospeso i telespettatori, come ad esempio la vicenda di Samuel, il quale sta affrontando seri problemi economici, dopo aver perso tutto il suo denaro a causa dell'attentato alla galleria Alday.

Il giovane si ritroverà a chiedere consiglio a Felipe e a Ramon su come gestire la delicata situazione, mentre Trini scoprirà a sorpresa di aspettare un bambino. Una notizia che la donna farà fatica a comunicare al marito, mentre Liberto verrà operato con successo dal dottor Higinio Baeza.

Una vita spoiler: Trini è incinta, Samuel in rovina

Molti colpi di scena attendono i fan della soap ideata da Aurora Guerra nella settimana che va dal 29 settembre al 5 ottobre, dove vedremo che la moglie di Ramon accuserà degli strani malesseri.

Tuttavia, sarà Celia a incoraggiare l'amica affinché si faccia visitare da un medico, il quale le dirà che aspetta un bambino. Una gravidanza inaspettata e che Trini non saprà come rivelare al marito, il quale nel frattempo, cercherà di consigliare per il meglio Samuel. Il giovane Alday infatti, ha incautamente investito tutto il suo denaro nella galleria Alday ed ora è in bancarotta. Anche Felipe cercherà di aiutarlo suggerendogli di ritornare alla creazione di gioielli, rivendono alla Marchesa di Urrutia.

Anticipazioni Una vita: Liberto fuori pericolo, Ursula ricompare ad Acacias

La bomba alla galleria d'arte, non solo ha mandato in rovina Samuel, ma ha ferito gravemente Liberto, il quale sarà sottoposto ad un delicato intervento alla testa dal professor Higinio Baeza. L'operazione sembrerà essere andata nel migliore dei modi e, per ringraziare il medico, Rosina gli donerà due gemelli d'oro e gli offrirà di poter risiedere nell'appartamento lasciato libero dal colonnello ad un prezzo molto conveniente.

Ad Acacias nel frattempo, farà la sua ricomparsa Ursula, la quale si presenterà a casa di Samuel: la perfida dark lady, sembrerà irriconoscibile e chiederà aiuto al figliastro, il quale però, la caccerà in malo modo. Sarà padre Telmo invece ad offrire un aiuto alla donna, assumendola come domestica, grazie anche all'intercessione di Lucia. Quest'ultima intanto, è alla ricerca delle sue origini, dopo aver visto il quadro della Marchesa di Valmez con in mano la stessa croce donatale da sua madre.

Sia padre Telmo che Celia, cercheranno di aiutare la giovane nelle sue ricerche, ed insieme a Felipe concorderanno che l'unico modo per scoprire la verità, sia quello di far giungere il padrino della Alvarado ad Acacias.

Questo è molto altro nelle puntate di Una vita in onda dal 29 settembre al 5 ottobre prossimi, ricordando che il martedì è previsto anche un appuntamento serale su Rete 4 a partire dalle 22:25 circa.