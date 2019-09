Un posto al sole, la storica soap opera in onda tutte le sere su Rai Tre, continuerà a regalare emozioni e colpi di scena al suo fedele pubblico. Le anticipazioni dal 7 all’11 ottobre, infatti, svelano che al centro dell’attenzione ci saranno diverse coppie, a partire da quella composta da Renato e Nadia che saranno sempre più in crisi, mentre Marina e Fabrizio decideranno finalmente di abbandonarsi al sentimento nato tra loro.

Un posto al sole: Ornella in apprensione per Giulia

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole, dunque, Nadia e Renato cercheranno di riappacificarsi, ma il loro tentativo risulterà vano. I problemi tra i due, iniziati quando Poggi si è scoperto attratto da Adele, peggioreranno e segneranno una distanza incolmabile al punto che la donna prenderà una decisione inaspettata. Successivamente Giulia, dopo aver appreso la notizia farà di tutto per scoprire quali motivi si celino dietro la scelta di Nadia, proprio mentre, a sua volta, dovrà dare una risposta a Denis in merito alla proposta che lui le ha fatto. Ornella sembrerà sempre più preoccupata e in apprensione verso Giulia e per il suo futuro sentimentale.

Mariella deciderà di affrontare Cinzia, Silvia cercherà di aiutare Alex

Marina e Fabrizio saranno sempre più uniti ed affiatati, ma dovranno fare i conti con i problemi di salute di Arturo e Sebastiano che si ritroveranno nello stesso ospedale. Il padre della Giordano deciderà di avere un confronto con Rosati, deciso ad insabbiare i segreti di famiglia. Alex non vivrà un bel momento; la ragazza, infatti, appreso del tradimento di Vittorio con Anita, deciderà di troncare la loro storia d’amore e lasciare Palazzo Palladini. In suo soccorso arriverà Silvia che le offrirà il suo sostegno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Un Posto Al Sole

Intanto, Mia non vivrà bene la scelta della sorella maggiore di tornare nella loro vecchia casa e ne combinerà un’altra delle sue. In casa Del Bue, archiviato il trasloco di Mariella e Lorenzo, occorrerà affrontare Cinzia che non paga l’affitto di casa a Guido da molti mesi e sarà la stessa Altieri a prendere in mano la situazione. Tuttavia, sarà grazie a don Mario che la coppia sarà vicina a scoprire la verità sulla donna.

Marina dovrà decidere se abbandonare la causa per dimostrare l’innocenza di Arturo

Susanna, stando alle anticipazioni di Un posto al sole, riceverà una sorpresa da parte di Ugo e Niko, mentre Diego farà un incontro al Vulcano che rievocherà ricordi del suo passato. Successivamente, il ragazzo deciderà di continuare a spiare Beatrice, nuovamente ossessionato da lei. Marina, infine, dovrà scegliere se abbandonare la causa per riabilitare l’onore del padre oppure continuare ad indagare per scoprire chi sia il vero assassino del padre di Fabrizio Rosato.