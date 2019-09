Da un po' di ore a questa parte c'è moltissimo fermento sui social network intorno ad Emma Marrone. Tutto è scaturito da alcune Instagram Stories pubblicate da Paola Turci che hanno generato un po' di confusione. La cantante romana infatti ha scritto "è andato tutto bene", e i follower hanno subito pensato che si riferisse ad un ipotetico intervento chirurgico al quale si sarebbe sottoposta la collega pugliese.

In realtà si è trattato di uno spiacevole equivoco.

Da quel momento sono stati diffusi e condivisi sul web post volti a diffondere la (falsa) notizia dell'operazione di Emma andata per il meglio. Le fake news, infatti, riportavano la citazione della Turci con una vecchia foto della Marrone in tenuta post-operatoria. Quando si è resa conto del fraintendimento causato dalle sue dichiarazioni, l'artista capitolina ha deciso di intervenire in prima persona per smentire che le sue parole fossero riferite alla Marrone.

Tanti messaggi di solidarietà per Emma Marrone

Purtroppo, molto spesso sul web circolano notizie false che vengono divulgate solo allo scopo di generare clamore e allarmismo. In questo periodo, uno degli argomenti più seguiti dagli internauti è quello relativo al problema di salute che ha colpito Emma Marrone. La cantante salentina, infatti, ha annunciato di dover prendersi una pausa dal lavoro proprio per rivolere alcune questioni legate alle sue condizioni fisiche.

Fin da subito sono giunti messaggi di solidarietà e affetto da parte dei fan ma anche di diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra i quali ricordiamo, Maria De Filippi, Mara Venier, Elodie e tanti altri. Successivamente c'è stato l'intervento di Paola Turci che, però, non era affatto riferito alla collega.

Il post equivoco di Paola Turci e il chiarimento

La cantante romana ha pubblicato delle Instagram Stories, e i fan le hanno interpretate come un messaggio volto a far sapere che Emma Marrone si era operata e che tutto era andato per il meglio.

L'interprete di "Bambini" aveva scritto: "È andato tutto bene".

A questo punto alcune pagine di Gossip hanno cominciato a diffondere un'immagine di Emma in ospedale con un bel sorriso sulle labbra, accompagnata dalla didascalia "È andato tutto bene". Ovviamente i suoi sostenitori hanno manifestato una grande gioia per la bella notizia, ma ben presto è giunto il chiarimento.

Paola Turci ha spiegato che i contenuti da lei pubblicati non avevano alcuna attinenza con le condizioni di salute di Emma Marrone, ma riguardavano semplicemente una sua vicenda personale che si era risolta per il meglio.

Da qui, è facile dedurre come la notizia relativa all'intervento della vincitrice di Amici 9 sia in realtà una bufala.