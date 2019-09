Purtroppo, anche dinanzi a situazioni così serie e delicate c'è chi non riesce proprio a mettere da parte la propria cattiveria e il proprio odio. Così come accaduto un po' di tempo fa a Nadia Toffa, anche Emma Marrone è finita al centro delle offese "a causa" della sua malattia. La cantante salentina ha da poco annunciato la pausa dal mondo della musica per poter risolvere, una volta per tutte, alcuni problemi di Salute che si trascina da un po'.

Emma ha deciso di svelare in prima persona la notizia attraverso un post su Instagram.

Proprio al di sotto di tale contenuto, un hater ha pensato bene di intervenire per offendere pesantemente l'artista sulla sua malattia. La persona in questione ha alluso al fatto che il tumore fosse tornato e poi ha "ironizzato" dicendo: "Non c'è due senza tre, chissà questa volta come finirà. Addio". Le parole sono state davvero dure e velenose, pertanto, è stata immediata la reazione di alcuni sostenitori tra cui Laura Pausini.

Il commento offensivo su Instagram di un hater contro Emma Marrone

Dopo la pubblicazione del post di Emma Marrone in merito ai suoi problemi di salute, numerosissimi sono stati i vip che hanno sentito il bisogno di manifestarle tutta la loro vicinanza e il loro affetto.

Tra le tante brave persone che hanno voluto dare manforte alla cantante, però, c'è stato anche qualcuno che, invece, ha voluto aggredirla ed offenderla. Da un profilo palesemente fake, un utente di Instagram ha alluso al fatto che la Marrone si fosse meritata la sua malattia. Tali parole hanno, ovviamente, indignato la maggior parte delle persone che sono intervenute al di sotto di quel post.

Tra queste, la più avvelenata è sembrata Laura Pausini.

La cantante, infatti, ha risposto a tale offesa bruttissima esortando tutte le persone a segnalare sia il commento sia l'utente. A suo avviso, infatti, risulta completamente assurdo che qualcuno possa avere il coraggio di scrivere cose del genere.

I vip insorgono in difesa della cantante per sostenerla

La cantante, ovviamente, non è minimamente intervenuta in merito alla questione, tuttavia, ci hanno pensato i numerosi fan a sostenerla ed incoraggiarla.

Anche Gabriele Muccino ha sentito la necessità di intervenire per difendere l'artista salentina. Il regista, infatti, ha scritto sul suo profilo Twitter: "Insultate me, uomini con il cuore pieno di vermi". Tale intervento, inoltre, ha riscosso moltissimi consensi proprio come quello della Pausini.

In merito alle condizioni di salute di Emma Marrone, invece, non si hanno ulteriori aggiornamenti in merito.

Non ci resta che attendere per scoprire come si evolveranno le cose.