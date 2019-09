Sul piccolo schermo italiano proseguono le avventure dello sceneggiato iberico Una vita. Nelle puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset dal 9 al 14 settembre 2019, Blanca Dicenta e Diego Alday dopo aver appreso il vero motivo per cui il piccolo Moises si è ammalato, prepareranno la loro vendetta. Sarà il dottor Guillen a mettere in guardia i due genitori, rivelandogli che il malessere di loro figlio è stato causato da Samuel.

La Dicenta Junior e il cognato si alleeranno con Riera, decidendo di seguire alla lettera tutti i consigli dell’investigatore su come comportarsi per farla pagare al malvagio parente.

Antonito vince un concorso, Felipe rassicura Silvia

Le anticipazioni della prossima settimana, svelano che Antonito nonostante Lolita gli dirà di essere colei che ha distrutto per errore il suo tergicristallo non si arrabbierà affatto.

Il primogenito di Ramon si rialzerà in fretta, decidendo di usare i bozzetti della sua invenzione per ottenere una qualifica. Purtroppo il figliastro di Trini farà i conti con un imprevisto, dato che a causa di un affare con la vendita delle macchine da caffè rischierà di non riuscire a consegnare il suo disegno. Nel frattempo Silvia inviterà Arturo ad assumere al suo servizio un assistente per ciechi.

Felipe farà sapere alla Reyes e al colonnello Valverde che il loro nemico Blasco potrebbe essere scagionato. Pena accetterà di essere socio de La Deliciosa su richiesta di Inigo. Lucia andrà a trovare le domestiche in soffitta e si accorgerà che vivono in delle condizioni disagiate. Intanto il dottor Guiller cercherà di non assecondare le terribili richieste di Samuel, visto che non vorrà più fare del male al piccolo Moises.

Purtroppo il minore degli Alday costringerà il medico ad accettare le sue condizioni. Fabiana inviterà Riera a non fare del male alla sua amica Carmen, mentre l’Alvarez Hermoso non sarà favorevole alla vicinanza di Lucia con le domestiche. Antonito nonostante suo padre gli ribadirà di dover tornare a lavorare, farà il possibile per presentare al concorso il suo progetto. Flora esigerà che Pena ufficializzi la loro relazione pubblicamente.

Il dottor Guillen affiderà Moises alle cure di un collega, all’insaputa di Samuel. Antonito vincerà il concorso per inventori, grazie alla complicità di Lolita. Lucia proverà una forte attrazione per il fratello di Diego, pur sapendo che è già sposato. Felipe rassicurerà Silvia dicendole che Blasco dovrà scontare una pena di trent’anni in prigione.

Blanca e Diego si alleano con Riera, Moises guarisce

Samuel non riuscirà a mettere fine all’esistenza di Guillen, grazie all’intervento di Inigo.

Il medico dopo aver rischiato di morire, farà sapere a Blanca e Diego che Samuel è il responsabile della malattia di loro figlio. La Reyes assumerà Javier, con la convinzione che possa assistere per il meglio il suo promesso sposo. Poco dopo Silvia apprenderà di dover testimoniare contro Blasco, per evitare che possa tornare in libertà. Antonito a causa della sua invenzione e del lavoro, trascurerà sempre di più Lolita. Blanca e Diego fingeranno di non aver smascherato Samuel, per preparargli una trappola con l’aiuto di Riera. Flora per invitare Pena a dichiararle il suo amore, organizzerà un concorso nella sua cioccolateria in cui verrà decretata la coppia più bella di Acacias 38. Il piano della sorella di Inigo sembrerà non avere un esito positivo, visto che il vero Cervera sarà interessato soltanto al denaro. Celia farà delle indagini per scoprire che tipo di rapporto c'è tra Lucia e Samuel, invece Javier approfitterà della cecità di Arturo per controllare l’abitazione del colonnello. Il dottor Estevez farà guarire Moises, mentre Samuel ordinerà ad un infermiere di non consentire a Blanca e Diego di portare via dall’ospedale suo nipote. Flora si rifiuterà di fare il primo passo con Pena su consiglio di Leonor. Una cena romantica tra Antonito e Lolita verrà interrotta dall’arrivo dei giornalisti. Blasco verrà finalmente condannato, invece Javier scambierà la medicina del Valverde utile per fargli tornare la vista con un flacone d’acqua. Diego non riuscirà ad uccidere Samuel a causa di Blanca. Inigo chiederà a Rosina il permesso per poter corteggiare sua figlia Leonor. Infine Riera inviterà Carmen ad andare a vivere con lui, ma le preciserà che prima dovrà risolvere una questione.