Francesco Monte e Isabella De Candia potrebbero essersi sposati in gran segreto. Queste sono le ultime voci di Gossip sulla coppia. Durante la vacanza negli States, i due potrebbero aver fatto il grande passo. L'unica cosa certa, al momento, è che l’ex gieffino ha archiviato definitivamente la storia con Giulia Salemi. Francesco ha anche rimosso dal suo profilo Instagram tutte le foto in cui compariva con l’ex fidanzata. Tale gesto potrebbe essere un’ulteriore prova d’amore verso la sua nuova fiamma.

Rito laico per la coppia Monte-De Candia

La relazione fra l’ex tronista tarantino e la modella prosegue a gonfie vele. I due, da quando sono usciti allo scoperto, mostrano di essere molto uniti. Dopo aver ufficializzato la liaison, Francesco e Isabella sono volati negli Stati Uniti d’America. Proprio qui, secondo alcuni rumors, Monte potrebbe essere convolato a nozze con la sua attuale compagna. Stando alle indiscrezioni, i due avrebbero scelto un rito laico.

Sebbene in Italia il matrimonio non abbia alcuna valenza, visto che è una cerimonia simbolica, Francesco e Isabella potrebbero aver deciso lo stesso di suggellare in questo modo il loro amore.

È bene ricordare che tale rumors, al momento, va preso con le pinze, in quanto nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito la notizia. Va anche detto, che sul web non si trova nessuna fonte certa riconducibile all’evento.

Dopo la vacanza in America, i due fidanzati si sono diretti in Spagna. Come riportato da Francesco su Instagram, la coppia si trova a Barcellona prima di riprendere con gli impegni di lavoro. L’anno in corso infatti, per Monte, sarà molto impegnativo. Il giovane è stato scelto come testimonial del noto brand Guess, per la sua prima campagna mondiale di moda. A darne l’annuncio è stato proprio il ragazzo tramite il suo profilo social. Inoltre Monte presto prenderà parte a Tale e Quale show, il programma condotto da Carlo Conti.

Giulia Salemi vicina a Marco Ferri

Anche la sua ex Giulia Salemi potrebbe aver ritrovato il sorriso con Marco Ferri. La modella italo-persiana, dopo essersi lasciata con Francesco Monte, ha vissuto un periodo molto difficile. In questi giorni alcuni pettegolezzi parlano di una Giulia sempre più vicina all’ex isolano. Gli addetti ai lavori mormorano che tra i due sia stata fatale l’ultima vacanza trascorsa in Sardegna.

A quanto pare i due sarebbero stati ospiti di un amico in comune a Porto Cervo. A confermare il flirt ci sarebbe anche l’addio di Marco Ferri all’agenzia di spettacolo gestita da Stefano Monte, fratello di Francesco. Al momento i diretti interessati hanno preferito scegliere la via del silenzio.