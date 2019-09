La soap opera Bitter Sweet sta per avviarsi verso il finale di stagione e gli spoiler su quello che vedremo in onda nel corso delle ultime puntate in onda dal 9 al 13 settembre 2019 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Nel dettaglio, infatti, vedremo che Ferit dovrà fare i conti con la terribile notizia da parte di sua moglie Nazli, la quale sarà costretta a chiedere la separazione.

L'ennesimo risvolto choc per la coppia, la quale in queste settimane ha già dovuto fare i conti con diversi ostacoli che hanno messo a dura prova il loro sentimento.

Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, le anticipazioni sull'atteso finale di stagione: dal 9 settembre in tv

Nel dettaglio, gli spoiler sul finale di stagione di Bitter Sweet in onda dal 9 settembre su Canale 5, rivelano che Hakan metterà a punto il suo ennesimo piano diabolico, con il quale terrà sotto scacco la povera Nazli.

L'uomo, infatti, vuole che Nazli prenda le distanze da suo marito Ferit e quindi che chieda immediatamente il divorzio e la separazione, altrimenti metterà nei guai Asuman e lo farà finire in prigione con la sua testimonianza.

Un vero e proprio ricatto che metterà sotto pressione la povera Nazli, la quale alla fine deciderà di sacrificarsi per evitare che Asuman finisca per davvero in carcere. Le anticipazioni sulle ultime puntate di Bitter Sweet in onda su Canale 5 la prossima settimana rivelano che Nazli sarà costretta ad allontanarsi da Ferit e vorrà procedere con la separazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Immediata la reazione dell'uomo, il quale si renderà conto che c'è qualcosa di 'non detto' in tutta questa vicenda e così non si rassegnerà all'idea della separazione e farà di tutto per evitare il peggio. Nel frattempo, però, il perfido Hakan ha cominciato a prendere di mira anche la signora Leman, madre di Ferit, la quale finirà nella sua terribile trappola.

Ferit scopre tutta la verità e vuole affrontare Hakan

Tuttavia questa drammatica situazione che si è venuta a creare verrà capovolta (per fortuna!) dall'amore del piccolo Bulut, il quale farà da intermediario tra Ferit e Nazli e in questo modo riuscirà a fare in modo che si eviti il peggio e che i due possano arrivare davvero ad una rottura definitiva, dopo che avevano trovato un po' di pace e tranquillità.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Gli spoiler sull'atteso finale di stagione di Bitter Sweet, infatti, rivelano che a questo punto Asuman, stanco del ricatto da parte di Hakan, deciderà di prendere in mano le redini della situazione e di affrontare così la situazione direttamente con Ferit. La reazione di quest'ultimo lascerà tutti sorpresi e adesso il suo unico obiettivo sarà quello di vedersela in prima persona con Hakan, che ha cercato in tutti i modi di rendergli la vita un inferno.