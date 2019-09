Continuano a suscitare la curiosità dei telespettatori, le avventure dello sceneggiato iberico Il Segreto. Sono in arrivo delle svolte nelle puntate che i fan italiani vedranno prossimamente. Isaac Guerrero grazie ad Alvaro Fernandez sarà libero di tornare al fianco di Elsa Laguna, ma prima dovrà smascherare Antolina in modo definitivo. Il carpentiere dopo aver scoperto tramite il dottor Zabaleta e il mancato sposo della sua ex fidanzata le bugie della moglie riguardo alla sua mancata gravidanza, farà la conoscenza di Juanote.

Quest’ultimo si rivelerà essere colui che mise incinta l’ex ancella, visto che pur avendo i giorni contati a causa della sua grave malattia metterà piede a Puente Viejo in compagnia del carpentiere, con l’intento di far venire alla luce il vero volto della Ramos.

Il Fernandez smaschera Antolina, il Guerrero affronta la moglie

Negli episodi che verranno trasmessi in Italia tra qualche settimana, Elsa prenderà una forte delusione dopo aver ritrovato l’amore al fianco di Alvaro Fernandez.

Quest’ultimo una volta entrato in possesso di tutto il patrimonio della Laguna, si darà alla fuga da Puente Viejo a poche ore dal loro matrimonio. Isaac non appena verrà a conoscenza dell’orribile gesto commesso dal sostituto di Zabaleta andrà su tutte le furie e si allontanerà dal paese iberico con l’intento di riuscire a ritrovarlo. Dopo giorni di intense ricerche, il carpentiere rintraccerà il suo rivale.

Il malvagio medico oltre ad ammettere al Guerrero di aver sottratto ad Elsa l’eredità del defunto padre Amancio, farà una rivelazione spiazzante. Il falegname apprenderà che sua moglie Antolina quando ha abortito era in stato interessante soltanto di tre mesi: grazie a questo inaspettato indizio, Isaac capirà che il figlio che ha perso l’ex ancella non era suo. A quel punto il Guerrero su tutte le furie per aver scoperto l’inganno della moglie, farà subito ritorno a Puente Viejo per affrontarla.

La Ramos di fronte alle accuse del marito si difenderà invitandolo a non fidarsi di Alvaro, per ciò che ha fatto ad Elsa. Nonostante ciò, il Guerrero dimostrerà di aver dato credito alla versione del Fernandez, visto che farà delle indagini da solo e riuscirà a mettere le mani nella cartella clinica riguardante la gravidanza di Antolina.

Zabaleta conferma la versione di Alvaro, Isaac ritorna in paese con Juanote

Isaac attraverso il referto medico avrà finalmente la conferma che Alvaro gli ha detto la verità.

Successivamente l’ex ancella ribadirà di non aver ingannato il marito, visto che durante una cena in cui prenderanno parte Marcela e Matias, affermerà che in paese c’è una combutta contro di lei. In questa intricata faccenda si inserirà anche il dottor Zabaleta, che, oltre ad assicurare al Guerrero che il Fernandez non ha assolutamente mentito riguardo alla mancata gravidanza di sua moglie, gli dirà che la malefica donna prima di perdere la creatura che portava in grembo gli aveva chiesto delle informazioni su una malattia genetica che colpisce i figli di una famiglia residente in un paese vicino.

Isaac dopo aver ascoltato le parole del collega di Alvaro, sospetterà che il vero padre del bambino che attendeva Antolina sia Juanote, un uomo che lotta per la vita come già accaduto agli altri suoi parenti. Per avere una risposta ai suoi dubbi, il carpentiere deciderà di incontrare l’uomo che possa aver avuto dei rapporti intimi con la Ramos, pur sapendo che potrebbe essere già morto. L’amante di Antolina si rivelerà essere proprio Juanote, visto che pur avendo delle pessime condizioni di salute prometterà al Guerrero di dirgli tutto ciò che deve sapere sul conto di sua moglie. Proprio quando la Ramos avrà una lite accesa con Elsa, farà ritorno in paese Isaac, ma non sarà da solo, visto che insieme a lui ci sarà il vero padre del figlio che sua moglie non è riuscita a mettere al mondo.