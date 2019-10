Jessica e Andrea hanno fatto pace: la coppia, dopo due anni e mezzo, si era lasciata durante l'ultima edizione di Temptation Island e pareva che per i due non ci fosse la possibilità di un ritorno di fiamma. La Battistello si era molto legata al tentatore Alessandro Zarino, attuale tronista di Uomini e Donne, e aveva affermato di non voler continuare la sua relazione con il Filomena, salvo poi pentirsi della sua decisione una volta terminato il programma.

Durante un'ospitata a Uomini e Donne su Canale 5, la giovane aveva confessato di essere ancora innamorata del suo ex, il quale non voleva più saperne, ma evidentemente le cose sono cambiate.

Jessica ad Andrea: 'Mi sei mancato come l'aria'

"Ho deciso di mettere da parte l'orgoglio e riprendermi ciò che mi rende felice... Tu o meglio Noi!". Con queste parole, che corredano una foto su Instagram postata da Andrea, viene sancito in maniera pubblica l'amore ritrovato per l'ex coppia di Temptation Island.

Dopo alcuni mesi di distanza, i due giovani hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro relazione, mettendo da parte ogni possibile pregiudizio. L'uomo ha capito che aver accanto la sua Jessica è più importante che dare retta all'orgoglio.

Al messaggio di Andrea fa eco quello della Battistello, che non ha evidentemente paura di dover subire i commenti negativi dei follower. "Vorrei scrivere tante, tantissime cose ma ci sarà tempo - ha scritto Jessica - l'unica cosa che conta è che siamo ancora qui insieme".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Così ha teneramente risposto la giovane, contenta di essere riuscita a riconquistare il fidanzato. "Mi sei mancato come l'aria", ha infine concluso la ragazza.

La storia della coppia di Temptation

Vedere la sua donna vicina a un single per Andrea non è stato facile: Jessica non si è risparmiata in coccole con Alessandro e affermazioni pesanti riguardanti il suo fidanzato durante l'ultima edizione di Temptation Island.

Al falò di confronto finale la coppia si è detta addio e, dopo la decisione di annullare il matrimonio presa dalla Battistello prima dell'inizio del reality e il suo comportamento davanti alle telecamere, Andrea pareva intenzionato a voltare pagina per sempre.

Terminate le riprese del programma, Jessica si è resa conto che, nonostante tutto, amava ancora il suo fidanzato e a Uomini e Donne ha affermato di aver fatto tutto il possibile per riconquistare il Filomena, che non riusciva a mettere da parte il suo orgoglio e preferiva concentrarsi su se stesso, anche a causa delle tante affermazioni poco edificanti che aveva sentito dalla sua ragazza.

Ma, come accaduto a Ida e Riccardo, l'amore ha trionfato e adesso per la coppia c'è un nuovo capitolo tutto da scrivere.