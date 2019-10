Se Giulia De Lellis ha preferito non fare i nomi delle donne con le quali Andrea Damante l'ha tradita nel libro che ha appena scritto, ci stanno pensando le riviste di Gossip a soddisfare la curiosità di molti a riguardo. Il giornalista Gabriele Parpiglia, per esempio, in una recente intervista ha fatto sapere che il dj avrebbe avuto un flirt anche con Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne e amica dell'influencer.

Nuovi rumors sui tradimenti di Andrea alla De Lellis

Sono giorni molto intensi quelli che stanno vivendo gli appassionati di gossip: tra ieri e oggi, infatti, sono tanti gli "scoop" che le riviste stanno dando sui personaggi più amati dal pubblico. Dopo aver appreso dall'ultimo numero di "Chi" che Andrea Damante avrebbe avuto una relazione segreta con Belen Rodriguez circa un anno fa, in queste ore i curiosi sono stati messi al corrente di un altro flirt del bel siciliano.

Nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Tommaso Zorzi (e che è possibile vedere sul canale Youtube dell'influencer), Gabriele Parpiglia ha detto la sua su un gossip che impazza da tempo sul dj.

"Se è vero che Sonia Lorenzini è una delle donne con le quali Andrea ha tradito Giulia? Alle mie orecchie risulta che lei sia una di quelle persone che ha tradito la fiducia della De Lellis, perché erano anche amiche", ha fatto sapere il giornalista.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Insomma, stando a quest'affermazione, l'ex tronista di Uomini e Donne sarebbe una delle ragazze con le quali il "Dama" si sarebbe piacevolmente intrattenuto quando stavano con la romana; per questo motivo, l'amicizia tra le due si sarebbe bruscamente interrotta poco più di un anno fa.

Il gossip sul rapporto clandestino con Belen

L'ex tronista Sonia Lorenzini, però, è soltanto l'ultima presunta amante di Andrea che è venuta fuori: poche ore prima che Gabriele Parpiglia confermasse questo rumors, in rete impazzava un altro clamoroso gossip su Damante.

Il numero di "Chi" che è uscito ieri, mercoledì 30 ottobre, ha reso pubblico il pettegolezzo secondo il quale il dj avrebbe avuto una relazione clandestina con Belen Rodriguez circa un anno fa, ovvero quando entrambi erano ufficialmente fidanzati.

Se l'argentina ai tempi faceva coppia con Andrea Iannone, il siciliano si mostrava felice accanto a Giulia De Lellis. Se questo gossip fosse vero, vorrebbe dire che la showgirl e il volto di U&D avrebbero tradito i loro ultimi ex, e si spiegherebbe anche la forte complicità che i due hanno dimostrato di avere in varie uscite con amici a Milano.

La rivista scandalistica, inoltre, si pone una domanda provocatoria: "E se il folle amore che è nato tra l'influencer e il pilota inizialmente fosse una ripicca al alto livello nei confronti di Belen e Damante?".