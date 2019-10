Ida e Riccardo sono tornati ufficialmente insieme: a Uomini e donne, il Guarnieri ha letto una lettera d'amore per la Platano e sebbene in un primo momento la donna avesse dichiarato di non sentire più nulla per il suo ex, alla fine i sentimenti hanno avuto la meglio. Durante la puntata del dating show del 29 ottobre, i due hanno comunicato di avere intenzione di riprovarci e Ida ha deciso di pubblicare uno scatto su Instagram accompagnato da un messaggio che lascia intendere i buoni propositi della coppia.

Ida e Riccardo: foto social dopo la pace ritrovata

'Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale': con queste parole Ida ha commentato la prima foto di coppia con Riccardo dopo la riappacificazione avvenuto sotto l'occhio attento delle telecamere di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti proprio al dating show di Maria De Filippi, poi tra alti e bassi, hanno preso la decisione di partecipare a Temptation Island, da cui sono usciti insieme, ma tra loro le cose non sono andate per il verso giusto per via di molte divergenze caratteriali.

Riccardo ha preso a frequentare altre donne all'interno del programma, ma solo dopo il bacio di Ida con Armando, il cavaliere ha trovato il coraggio di dichiararsi e confermare che i suoi sentimenti per la ex erano ancora forti. La Platano, alla fine, ha dato retta al suo cuore, mettendo la parte la razionalità e la grande paura di soffrire ancora. Le intenzioni di Guarnieri sembrano più che positive: ci sono tutte le basi per far funzione la storia d'amore che ha appassionato il pubblico di Canale 5, così come quella di Teresa e Andrea.

Commenti positivi per la coppia

La foto pubblicata da Ida ha raccolto subito moltissimi like, ma anche messaggi di incoraggiamento che vengono dai numerosi fan che non hanno mai smesso di credere che tra la Platano e Riccardo ci sarebbe stata un'altra possibilità. Anche i volti noti di Uomini e Donne non hanno mancato di augurare il meglio alla ex dama e all'ex cavaliere: tra i messaggi di approvazione spicca quello di Gianni Sperti, che ha sempre sostenuto Ida e ha creduto che l'amore tra i due fosse così forte da superare le avversità.

Chi non ha preso bene il ritorno di fiamma è stato Armando: il cavaliere si è sentito usato da Ida, la quale ha confermato di non essersi mai presa gioco di nessuno. Di certo la coppia non mancherà di tenere informati i follower su come procede il loro sentimento ritrovato e magari i due torneranno presto nel programma che ha visto nascere il loro amore per confermare che tutto prosegue nel migliore dei modi.

Dopo aver lottato tanto per stare insieme, il lieto fine è d'obbligo.