Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera diretta da Brad Bell in onda in oltre 100 paesi nel mondo. Gli spoiler delle nuove puntate trasmesse ad ottobre negli Usa, raccontano che Steffy Forrester e Liam Spencer dimostreranno di non riuscire a stare distanti per troppo tempo. Ebbene sì, i genitori della piccola Phoebe si avvicineranno pericolosamente nel corso della notte di Halloween, approfittando della assenza di Hope Logan.

Beautiful: Hope in lite con Steffy

Possibile ritorno di fiamma tra due grandi protagonisti dello sceneggiato americano. Di chi stiamo parlando se non di Steffy e Liam, interpretati dagli attori Jacqueline MacInnes Wood e Scott Clifton? Le anticipazioni di Beautiful, in onda ad ottobre negli Usa, rivelano che l'ex coppia si riavvicinerà notevolmente in occasione di Halloween. Nelle attuali puntate lo Spencer tornerà ad essere conteso tra le due donne della sua vita.

Un riavvicinamento che scatenerà la gelosia di Hope, che dimostrerà di non voler perdere il suo fidanzato. Per questo motivo la Logan sarà protagonista di accese liti sia con la Forrester che con il figlio di Bill. Una situazione che ha suscitato le critiche dei telespettatori della Cbs, i quali avrebbero voluto che la figlia di Ridge trovasse l'amore accanto ad un nuovo personaggio.

La Forrester e Liam si avvicinano durante Halloween

Stando alle trame americane di Beautiful si evince che la Forrester e lo Spencer approfitteranno della notte di Halloween per farsi alcune confessioni importanti.

Infatti apriranno il loro cuore, tanto che Steffy confiderà al figlio di Bill di tenere ancora alla sua compagnia. Secondo lei, il loro rapporto basato sulla stima reciproca non avrà mai fine. La donna, infatti, si dimostrerà pentita di averlo lasciato alla sua rivale. Il suo grande desiderio sarebbe stato quello di trascorrere una vita felice accanto a lui, che invece ha scelto di convolare a giuste nozze con Hope.

La Logan non vuole perdere lo Spencer

Nel frattempo la Logan diventerà sempre più gelosa della sintonia ritrovata tra la figlia di Ridge (Thorsten Kaye) e suo compagno, il quale comincerà ad essere sempre più confuso. Ma Hope (Annika Noelle) non si lascerà intimorire, tanto da sfoderare tutte le sue armi pur di non perdere il fidanzato. Un momento alquanto complicato per la madre di Beth, che sta nel frattempo lottando per togliere Douglas al padre Thomas, reo di non aver pagato per tutti gli errori commessi in precedenza.

Possiamo svelare che la decisione spetterà unicamente allo Spencer, il quale dovrà fare luce suoi propri sentimenti. In attesa di sapere cosa accadrà, si ricorda che lo sceneggiato è in onda tutti i giorni sulle reti Mediaset.