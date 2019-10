Torna l'appuntamento con le notizie di Beautiful, la soap opera americana diretta da Brad Bell più famosa al mondo. Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 21 al 25 ottobre negli Usa, raccontano che Ridge e sua moglie Brooke saranno sull'orlo della separazione dopo un ennesimo litigio. Thomas Forrester, invece, si scaglierà come una furia contro Hope dopo aver scoperto che vuole togliergli Douglas

Beautiful: Steffy contro Hope

Nuovi colpi di scena arrivano dall'America.

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre sulla Cbs, rivelano che Hope e Steffy saranno protagoniste di una brutta discussione nella casa sulla scogliera. Qui la Forrester rivelerà che Liam le ha promesso che continuerà a farle vedere Beth. Più tardi, la Logan chiederà allo Spencer di ottenere l'affido esclusivo di Douglas. Una richiesta che non troverà il pieno appoggio del figlio di Bill, il quale dimostrerà di non voler lasciare il bambino senza suo padre Thomas.

Thomas non vuole lasciare Douglas alla Logan

Nel frattempo il piano delle Logan di ottenere la custodia di Douglas arriverà alle orecchie di Thomas, il quale perderà il lume della ragione. In questo frangente, la sorellastra della Forrester chiederà all'ex marito di lasciare che suo figlio venga cresciuto da lei e lo Spencer. Un affronto che non sarà preso bene dall'uomo, che non sarà disposto a perdere il suo primogenito.

Nel frattempo il figlio di Ridge metterà gli occhi addosso a Zoe, tornata a lavorare nell'azienda di moda dopo lo scandalo dello scambio delle culle. A tal proposito, il Forrester dimostrerà di avere un vivo interesse per la Buckingham. Bill, invece, si recherà a casa di Wyatt. Lo Spencer rivelerà al figlio che Quinn sta mettendo i bastoni tra le ruote nella sua storia con Sally, in quanto vuole che torni insieme a Flo.

Ridge e Brooke sull'orlo della separazione

Negli appuntamenti americani di Beautiful in onda da lunedì 21 ottobre, Thomas si recherà a trovare Douglas, promettendogli di essere il padre che era una volta. Ridge, invece, rimarrà senza parole quando apprenderà che Brooke è dietro il piano diabolico ordinato nei confronti del fratello di Steffy. Da lì a poco, nascerà una discussione che vedrà la coppia della soap opera vicina all'addio, tanto che il Forrester andrà a vivere a casa di Eric.

Allo stesso tempo, Quinn e suo marito decideranno di organizzare la festa di Halloween dove interverrà anche Shauna che non potrà fare a meno di ricordare allo stilista il bacio appassionato che c'era stato tra di loro. Dall'altro canto, lo Spencer porterà la piccola Beth da Steffy per farle passare il suo primo Halloween insieme a Kelly.