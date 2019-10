Nonostante abbia riaperto i battenti da pochi giorni, la soap Il Paradiso delle Signore sta già facendo sognare il pubblico con le sue numerose novità. Al centro delle trame sono tornati fin da subito i due storici protagonisti Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) e Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) che nella scorsa stagione si erano innamorati l'uno dell'altra in seguito ad una semplice scommessa.

Durante l'episodio che andrà in onda lunedì 28 ottobre, la figlia di Luciano e Silvia sembrerà ormai sul punto di tradire il marito Cesare Diamante (Michele Cesari) nonostante questi continui a dimostrare di essere molto legato alla moglie.

Nicoletta e Riccardo, infatti, non riusciranno a controllare la rispettiva attrazione e cominceranno ad incontrarsi di nascosto. Dunque, accantonando i suoi timori iniziali, la sorella di Federico inizierà ad ascoltare la voce del cuore, tornando tra le braccia dell'ex fidanzato che, nel frattempo, dimostrerà di essere diventato un uomo più maturo e responsabile.

Nicoletta pensa a Riccardo, Salvatore e Rocco discutono sul ruolo delle donne

Nel corso dell'11ª puntata della soap opera di Rai 1, Riccardo (dopo aver acquisito nelle puntate precedenti le quote del Paradiso cedute dal padre Umberto) avrà modo di avvicinarsi ulteriormente a Nicoletta. Intanto a casa Cattaneo, quando la famiglia sarà riunita per la colazione mattutina, la moglie di Cesare sarà distratta e non ascolterà affatto le conversazioni dei suoi familiari, poiché i suoi pensieri saranno rivolti esclusivamente al bacio passionale che si è scambiata poche ore prima con l'ex fidanzato.

Invece dagli Amato ci sarà un'accesa discussione tra i cugini Salvatore e Rocco. Quest'ultimo, in particolare, ancora una volta non riuscirà a spiegarsi come mai a Milano il ruolo delle donne sia diverso rispetto a quello che hanno in Sicilia. L'uomo, infatti, affermerà di essere contrario al fatto che il genere femminile debba lavorare per contribuire al sostentamento della famiglia. Il nipote di Agnese, quindi, continuerà ad essere turbato dall'emancipazione e dalla modernità dell'ambiente milanese.

Gabriella teme di non essere in grado di disegnare la nuova collezione di moda

Vittorio, dopo aver recuperato tutta la merce che era stata trafugata dal magazzino di Milano, potrà cominciare a guardare al futuro per risolvere altri problemi. Il dottor Conti, fidandosi ciecamente di Gabriella, le chiederà di realizzare una nuova collezione di abiti recanti il marchio del Paradiso.

La donna però dopo aver ricevuto l'incarico entrerà in crisi, poiché comincerà a temere di non essere all'altezza di un compito così importante.

La stilista si rivolgerà quindi ad Agnese affinché possa aiutarla come assistente.

Riccardo e Nicoletta decideranno di incontrarsi nuovamente in gran segreto e all'insaputa dei rispettivi familiari. L'appuntamento clandestino tra i due ex fidanzati, però, verrà interrotto dall'inatteso arrivo della madre di Cesare. E così fallirà il piano dei due innamorati.