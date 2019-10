Oggi, giovedì 31 ottobre, andrà in scena l'unico appuntamento settimanale con il trono classico di Uomini e donne. Nella giornata di domani, venerdì 1° novembre, è previsto uno stop per la festività di Tutti i Santi. Intanto oggi il pubblico del dating show potrà assistere all'ennesimo scontro tra Giulio Raselli e Giovanna. Giulia Quattrociocche, invece, ha organizzato un'esterna identica sia con Alessandro, che con Daniele.

Uomini e Donne, anticipazioni: Giulio accoglie una nuova corteggiatrice

Tra Giulio Raselli e Giovanna il clima sarà sempre molto teso. I due sono usciti in esterna, ma le cose non sono andata molto bene. Il tronista, per una situazione di cui non siamo ancora a conoscenza, ha definito l'atteggiamento della corteggiatrice "finto", ribadendo che vuole uscire dal programma con una persona vera. Giulio ha anche allargato la cerchia delle sue corteggiatrici accogliendo Giulia.

I due sono usciti in esterna e il loro affiatamento non è per niente piaciuto a Giovanna.

Nel trono di Giulia Quattrociocche continua la diatriba tra Alessandro e Daniele. La tronista, questa settimana, ha deciso di organizzare, con tutt'e due, un'esterna identica. L'occasione è servita per mettere i corteggiatori in competizione e anche questa volta Daniele ha definito Alessandro "finto".

Per scoprire tutte le dinamiche al dettaglio, l'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Play.