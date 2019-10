Gabriel Garko torna in televisione ospite del salotto domenicale di Mara Venier. Questo pomeriggio 6 ottobre, infatti, l'attore è riapparso a Domenica In dove ha avuto modo di fare un po' di chiarezza dopo gli ultimi rumors di queste settimane riguardanti il suo presunto matrimonio in Egitto. Complice una fede che Garko ha sfoggiato al dito nel corso di questi giorni, si era parlato di un possibile matrimonio che tuttavia è stato smentito dall'attore.

Nel corso della lunga chiacchierata con la Venier, Garko ha fatto chiarezza anche sul suo rapporto con Gabriele Rossi.

L'intervista di Gabriel Garko a Domenica In: 'Gabriele Rossi è un amico molto speciale'

Nelle ultime settimane, si sono fatti sempre più insistenti i rumors riguardanti un possibile flirt tra Gabriel Garko e il collega Gabriele Rossi. I due sono stati paparazzati insieme dal settimanale 'Chi' durante la vacanza in Egitto, al ritorno dalla quale Garko ha sfoggiato al dito un anello che sembrava essere una fede nuziale.

Tuttavia a Domenica In, l'attore ha smentito l'indiscrezione sul matrimonio (che tra l'altro aveva già smentito sui suoi canali social) dicendo che quella fede l'ha comprata e quindi non gli è stata donata. A quel punto, la padrona di casa del programma di Rai 1 ha parlato del rapporto che lega Gabriel Garko a Gabriele Rossi, definendo quest'ultimo un amico speciale. E a quel punto Garko non ha potuto fare altro che confermare le parole della conduttrice, ribadendo la sua amicizia con Gabriele Rossi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Garko ha confessato di essere innamorato ma dice di voler tenere riservata la sua vita privata

L'attore ha poi confermato di essere innamorato in questo periodo della sua vita e ha anche aggiunto di essere una persona molto gelosa, sebbene non possessiva. A proposito di quello che è accaduto in questi ultimi giorni, Garko non ha nascosto che l'attenzione dei media e dei giornali gli faccia sempre piacere.

''Sebbene sia assente da tre anni sul piccolo schermo, questa cosa mi lusinga'', ha dichiarato Gabriel nel salotto di Domenica In.

Garko ha anche aggiunto che per tanti anni ha vissuto in una ''gabbia dorata'' che non gli ha permesso di vivere a fondo la sua vita privata. Oggi, però, Gabriel ha ammesso di esserne uscito da quella ''prigione'' cui era intrappolato e il suo desiderio è quello di recuperare a fondo il suo privato.

L'attore ha proseguito con la sua intervista dicendo che un giorno si è visto nello specchio e si è chiesto: ''Chi sono io? Chi vedono tutti o qualcun altro?''. A quel punto, la Venier lo ha tranquillizzato dicendogli che il giorno in cui gli andrà di dire tutto davanti ad una telecamera lo potrà fare senza problemi.