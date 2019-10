Daniele Dal Moro è tornato a parlare del rapporto con Martina Nasoni: il giovane veronese è tornato a fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale dopo il commento di un suo fan, dato che la frequentazione tra i due ex gieffini sta diventando una vera e propria telenovela e i due, quando provano a rappacificarsi, incontrano sempre degli ostacoli. Questa volta a dividere i due ci ha pensato un sondaggio lanciato da Daniele dove tirava in ballo Erica Piamonte: la Nasoni, in preda ad un vero e proprio scatto di gelosia, ha deciso di chiudere il rapporto.

Tutto è iniziato col commento di un fan di Martina, che ha invitato Dal Moro a cancellare su Instagram le foto con la Nasoni. Come sempre la replica del diretto interessato non si è fatta attendere: "Perché dovrei toglierla? Non ho 15 anni", precisando che i ricordi non vanno mai rimossi. A quel punto è sceso in difesa del veronese un utente, che ha accusato i fan della Nasoni di essere incoerenti: "Lei vede Gaetano/Gennaro e va tutto bene.

Lui appena vede Erica, viene insultato". Le parole del follower hanno trovato d'accordo il diretto interessato.

Daniele Dal Moro tramite alcune Instagram Stories ha aggiunto che per lui non è mai stato un problema quando Martina incontrava i suoi ex compagni di viaggio conosciuti al reality perché ha sempre avuto fiducia nella ragazza umbra. Poi però il giovane ha lanciato una sorta di affondo: "Una relazione per quel che mi riguarda deve iniziare bene, non già malata dalla nascita".

Dalle parole dell'ex gieffino è emerso che la relazione tra i due è arrivata al capolinea a causa della mancanza di fiducia mostrata dalla Nasoni nei confronti nei suoi confronti. In una recente intervista anche la vincitrice del GF ha confidato che tra i due non è andata bene.

Gennaro e Martina insieme: Daniele dice la sua

Daniele Dal Moro, nel mezzo del suo intervento via social, ha espresso la sua opinione anche sul rapporto instaurato da Martina con Gennaro: il giovane non è sembrato affatto geloso del modello, al contrario ha dato la colpa alla gente definendola patetica.

In merito all'amicizia con Erica Piamonte, il veronese ha dichiarato che non c'è nessun interesse: se oggi Dal Moro non posta foto con la toscana è solo per evitare di leggere i commenti degli haters. Infine, sull'ipotesi di un ritorno di fiamma con la 23enne umbra, Daniele ha lasciato intendere che momentaneamente non c'è nessuna possibilità: "Lo sapete come sono finite le cose. Sinceramente non capisco cosa vogliate da me".

Nei giorni scorsi il veronese ha confidato di non essere sempre stato così caratterialmente: Daniele ha ammesso di essere cambiato dopo aver ricevuto della delusioni dalla vita.