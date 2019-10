È un'intervista molto toccante quella che Emma Marrone ha rilasciato a Vanity Fair in questi giorni, perché è la prima ufficiale dopo l'intervento che ha subito lo scorso settembre. La cantante, in copertina sul numero del settimanale che uscirà il 23 ottobre, ha raccontato alcuni retroscena inediti dei momenti immediatamente successivi all'operazione, quando ha mascherato il dolore che provava per non far preoccupare le persone che ama.

Emma si racconta in esclusiva su Vanity Fair

Con un video che è apparso sulla pagina Instagram ufficiale di Vanity Fair Italia, i fan di Emma Marrone hanno saputo che mercoledì 23 ottobre la loro beniamina sarà protagonista della copertina del nuovo numero della rivista. L'artista, a pochi giorni dall'uscita del suo nuovo album "Fortuna", si è raccontata per la prima volta dopo l'intervento che ha subito circa un mese fa, e l'ha fatto con estrema sincerità.

Nel filmato che ha cominciato ad essere ripostato dai sostenitori della "Brown" anche su altri social network, come Twitter per esempio, si vede la 35enne chiacchierare con un giornalista proprio nel periodo immediatamente successivo all'operazione.

Al suo interlocutore che le chiede cosa direbbe ad una ventenne che si trova ad affrontare il problema di salute che ha scoperto anche lei di avere, la salentina risponde: "Non lo so, non sono madre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Amici Di Maria

Posso dirti che io non ho fatto vedere nemmeno a mia mamma quanto dolore provavo veramente. Dopo l'intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché era più importante mostrare alle persone alle quali voglio bene che c'ero e che stavo bene", aggiunge la Marrone in questa intervista esclusiva che sarà disponibile nella sua versione integrale a partire da mercoledì prossimo.

Nuovo look e l'album 'Fortuna' per festeggiare il decennale

La copertina che Vanity Fair dedica ad Emma Marrone a partire dal 23 ottobre arriva ad un paio di giorni da un importante appuntamento per l'artista: venerdì 25, infatti, uscirà "Fortuna", il sesto disco della salentina.

Con un video che è apparso sui suoi profili social meno di una settimana fa, la "Brown" ha informato i fan che a breve tutti potranno ascoltare le 14 nuove canzoni contenute nell'album con il quale festeggia 10 anni di carriera.

Un altro regalo che la cantante si è fatta, è un concerto evento all'Arena di Verona il prossimo 25 maggio, ovvero il giorno in cui compirà 36 anni.

Insomma, il problema di salute che ha costretto la vincitrice di Amici a fermarsi a settembre per circa un mese, sembra solo un lontano ricordo: oggi Emma è rinata e per questa nuova fase della sua vita, ha scelto di sfoggiare un look assolutamente inedito.

Una frangetta sbarazzina e abiti colorati sono le novità che la Marrone ha deciso di apportare al suo aspetto a pochi giorni dal ritorno sulle scena musicali con un disco che è stato anticipato dal singolo "Io sono bella", scritto per lei da Vasco Rossi.