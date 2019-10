Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 16 ottobre, Emma Marrone è riapparsa sui social network per dare una "notizia bomba": tra pochi giorni uscirà il suo nuovo album, intitolato "Fortuna". La cantante si prepara a tornare sulle scene musicali a poco più di un mese dalla pausa che è stata costretta a prendersi per risolvere un problema di salute.

Emma torna in pista: a fine ottobre fuori il nuovo disco

"Voglio la musica, ancora e ancora.

Per tutta la vita", sono queste le parole con le quali Emma Marrone ha annunciato che sta per tornare con un album nuovo di zecca. Pochi minuti fa, infatti, su tutti i profili social della salentina è apparso un video nel quale la stessa ammira per le strade la copertina del disco che ufficializzerà il suo ritorno sulle scene musicali dopo il "boom" che ha fato il singolo "Io sono bella".

"Fortuna, il nuovo album.

Fuori ovunque il 25 ottobre", questo il sintetico ma efficace messaggio che la cantante ha scritto sotto al filmato con il quale ha confermato che la sua pausa dal lavoro è finita. In queste immagini che già stanno facendo il giro della rete, si vede anche la copertina del disco che sarà disponibile tra 9 giorni: la "Brown" si mostra coperta quasi interamente da glitter argentati e con uno sguardo profondo rivolto all'obiettivo.

La pausa per l'operazione e il successo di 'Io sono bella'

È passato circa un mese da quando Emma ha usato i social network per comunicare ai suoi sostenitori di doversi fermare per risolvere un serio problema di salute. Sebbene l'artista non abbia mai precisato l'entità della malattia che l'ha colpita improvvisamente e che l'ha costretta a mettere in stand-by la sua carriera, si dice che si sia trattato del ritorno del tumore alle ovaie che negli ultimi 10 anni l'ha colpita ben due volte.

Dopo essersi sottoposta ad un delicato intervento a Bologna lo scorso 23 settembre, la Marrone ha affrontato una breve periodo di convalescenza a casa, circondandosi dell'affetto delle persone care. Negli ultimi giorni, dopo un comprensibile periodo d'assenza, la salentina ha cominciato a riprendere la sua attività sul web con alcune Stories che ha pubblicato su Instagram, soprattutto per dare il buongiorno ai suoi fan.

La scorsa settimana, inoltre, la "Brown" non è riuscita a contenere la gioia quando ha saputo che il suo singolo "Io sono bella" (scritto per lei da Vasco Rossi), è stato certificato come primo nella classifica EarOne, ovvero quella dei passaggi radiofonici.

Oggi, 16 ottobre, Emma ha stupito di nuovo tutti anticipando che venerdì 25 tornerà al lavoro pubblicando il cd "Fortuna", quello con il quale festeggerà 10 anni di carriera e che porterà in tour nel 2020 nei palazzetti di tutta Italia.