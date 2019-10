Nuovo spazio dedicato alle notizie sulla soap 'Il Paradiso delle Signore 4', la soap opera con Alessandro Tersigni che sta riscuotendo un ottimo successo a meno di due settimane dal suo ritorno su Rai Uno. Gli spoiler della tredicesima puntata che i telespettatori avranno modo di vedere mercoledì 30 ottobre dopo 'Vieni da Me', il programma condotto da Caterina Balivo, rivelano che Ludovica Brancia di Montalto deciderà di confessare a Riccardo Guarnieri di provare ancora qualcosa per lui. Marcello Barbieri, invece, troverà lavoro come autista.

Il Paradiso delle Signore 4, puntata tredicesima: Ludovica e Flavia assumono Marcello

Una settimana ricca di emozioni per gli affezionati delle vicende ambientate nel grande magazzino milanese. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, riguardanti la tredicesima puntata di mercoledì 30 ottobre dalle ore 15:40 su Rai Uno, si soffermano sulle conseguenze del ritorno di Ludovica e Flavia a Milano.

Scendendo nel dettaglio, le Brancia di Moltalto assumeranno Marcello Barbieri come loro autista personale. Un nuovo stile di vita, dopo che il fratello di Angela era stato protagonista di bische clandestine. A tal proposito, il giovane con indosso la divisa fiammante cercherà di fare breccia nel cuore di Roberta. Una situazione scomoda per Federico che potrebbe perdere la Pellegrino. Intanto Nicoletta non avrà voglia di mangiare in quanto apparirà con la testa tra le nuvole.

La Cattaneo, infatti, penserà intensamente al momento di passione avuto con Riccardo Guarnieri, tanto da non salutare neanche i commensali seduti a tavola.

La Brancia di Montalto è ancora innamorata di Riccardo

Nel corso della tredicesima puntata de 'Il Paradiso delle Signore 4', Agnese non potrà fare a meno di notare l'interesse di Cosimo nei confronti di Gabriella. Più tardi, la signora Amato deciderà di accettare la proposta lavorativa ricevuta da Vittorio in persona.

Ludovica, invece, cercherà di far capire a Riccardo di essere ancora innamorata di lui. Peccato che il Guarnieri sia solo interessato a Nicoletta. La Brancia di Montalto riuscirà a riconquistare il cuore dell'ex fidanzato?

Riassunto dodicesima puntata

Nella dodicesima puntata di martedì 29 ottobre, i telespettatori vedranno Nicoletta e Riccardo incontrarsi furtivamente all'alba approfittando di una passeggiata salutare per Margherita, ancora convalescente.

Armando, invece, intercederà per Agnese mentre Ludovica tornerà a Milano insieme alla madre in seguito alla morte del Conte Brancia di Montalto. In attesa di vedere questi avvincenti colpi di scena in tv, si ricorda che le stagioni dello sceneggiato con Roberto Farnesi possono essere riviste su Rai Play.