Da quando Andrea Damante ha pubblicato il video di una ragazza che si aggirava per casa sua, i siti di Gossip hanno cominciato ad indagare sulla sua identità. Quella che molti considerano la nuova fiamma del dj, si chiama Chiara Montemurro ed è un'aspirante attrice: la 24enne, inoltre, ha partecipato a Uomini e donne qualche anno fa ed ha un'impressionante somiglianza con Giulia De Lellis.

Andrea vicino a Chiara, ex corteggiatrice di Paolo a U&D

C'è del tenero tra Andrea Damante e Chiara Montemurro?

È questa la domanda che si stanno facendo i fan del siciliano da quando su Instagram è apparso un video nel quale la ragazza si aggirava indisturbata nel salone della casa milanese di lui. A far aumentare i sospetti su un presunto flirt in corso tra i due, è il fatto che è stato proprio il dj a pubblicare la Stories nella quale si vedeva questa bellissima donna nel suo appartamento.

Stando a quello che raccontano molti siti di gossip, sembra che l'ipotetica nuova compagna del "Dama" non sia un volto del tutto sconosciuto al grande pubblico.

"Vicolo delle News", per esempio, fa sapere che la giovane è stata una delle corteggiatrici di Paolo Crivellin a Uomini e Donne: la partecipazione della 24enne al dating-show, però, è avvenuta qualche anno fa e non ha dato il là a nessuno sbocco televisivo per lei.

In rete, inoltre, si dice che Chiara è una presenza fissa nella vita di Andrea già da qualche mese: durante l'estate appena trascorsa, infatti, i due sono stati avvistati insieme sia in vacanza a Mykonos che a Roma. La Montemurro, comunque, è un'aspirante attrice e parla fluentemente molte lingue: inglese, francese e spagnolo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Chiara e Giulia 'due gocce d'acqua'

Guardando le foto che Chiara Montemurro ha pubblicato su Instagram (oppure la Stories che le ha dedicato Damante), una cosa viene in mente a tanti: che assomiglia moltissimo a Giulia De Lellis. Il viso della presunta nuova fiamma di Andrea, infatti, ricorda tanto quello dell'influencer con la quale è stato per circa 3 anni e che ha scritto un libro sui tradimenti che le ha fatto.

Sono in tanti ad aver ribattezzato la ragazza alla quale si affianca il dj ultimamente la "sosia" della sua più famosa ex fidanzata. Le due, inoltre, hanno anche le origini in comune: entrambe sono nate e cresciute a Roma, dove hanno studiato prima di intraprendere una carriera chi in Tv e chi nel mondo della recitazione.

Per il momento, Damante non si è ancora esposto per confermare o per smentire il gossip che lo vorrebbe finalmente felice accanto ad una persona dopo il doloroso addio con Giulia, che a sua volta ha ritrovato il sorriso con un altro Andrea, Iannone.