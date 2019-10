Telmo Martinez sarà al centro delle prossime settimane di programmazione di Acacias 38. Gli spoiler di Una vita, incentrate sulle nuove puntate italiane, rivelano che il sacerdote riceverà una proposta indecente da Alicia Villanueva. Ebbene sì, proprio quest'ultima pretenderà di passare una notte di passione con il parroco in cambio della sua confessione che smaschererebbe Samuel Alday.

Una Vita: Telmo torna ad Acacias 38

Nuovi colpi di scena caratterizzeranno le prossime settimane ad Acacias 38.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che tutto inizierà precisamente quando Lucia crederà di essere stata abusata da Martinez dopo essersi risvegliata priva di vestiti in un casolare insieme a lui. Purtroppo la cugina di Celia non avrà ricordi del brutto gesto da parte del prete tanto che l'Alday si metterà d'accordo con la Alicia per riferire all'Alvarado di essere stata anche lei vittima delle attenzioni di Telmo.

Per questo motivo la Villanueva inviterà la giovane a denunciare il mostro. Di conseguenza, Lucia testimonierà contro il sacerdote durante una processo. Peccato che il Priore Riera si metta dalla parte di quest'ultimo tanto da decidere di farlo tonare ad Acacias 38.

Samuel minaccia di uccidere Alicia

Stando alle trame di Una Vita, si evince che Samuel andrà su tutte le furie quando apprenderà che il sacerdote non è stato condannato per violenze su Lucia tanto che la trama si complicherà a dismisura.

Nel frattempo Celia e Felipe Alvarez Hermoso ospiteranno Alicia nella loro abitazione. Qui la Villanueva si presenterà come un'esperta d'arte, amica di lunga data della loro cugina. Da lì a poco, la convivenza tra i coniugi Alvarez Hermoso e l'ospite diventerà sempre più difficile. La moglie dell'avvocato, infatti, comincerà a sospettare di lei quando capirà che non si intende affatto di restaurare di quadri e statue.

Dall'altro canto, la nuova arrivata apprenderà di essere stata scoperta dal legale e dalla consorte. Per questo motivo, Alicia chiederà subito aiuto all'Alday che, invece, di aiutarla la obbligherà a scappare dal vecchio quartiere dopo averla minacciata di ucciderla. Tuttavia, la donna deciderà ugualmente di rimanere ad Acacias 38, nonostante le minacce del perfido borghese che teme di non riuscire più a mettere le mani sul patrimonio dei Marchesi di Valmez.

La Villanueva chiede una notte d'amore a Martinez

Ma ecco che i telespettatori assisteranno ad un incredibile colpo di scena. In particolare, la Villanueva sarà disposta a rivelare a Lucia di essere una complice di Samuel e di essere stata pagata per accusare Telmo di violenza. Per fare ciò, la donna pretenderà di avere in cambio una notte d'amore con il Martinez. Una richiesta che lascerà senza parole il sacerdote che rifiuterà seccamente. Ma ecco che la complice dell'Alday dimostrerà di non scendere a compromessi ricordandogli che avevano già fatto l'amore in passato. Inoltre la spregiudicata ragazza gli rammenterà che con la sua infedeltà salverà Lucia dalle mani dello spietato fratello di Diego.