La puntata di domani, mercoledì 30 ottobre, de Il Paradiso delle signore vedrà Gabriella cacciarsi in un bel pasticcio. Cosimo, infatti, continuerà a corteggiarla in modo insistente, al punto che Agnese si renderà conto della situazione e si indispettirà non poco. Nel frattempo, al grande magazzino ci saranno delle grosse novità. Vittorio ha deciso di affidare alla giovane stilista un ruolo molto importante per la nuova collezione.

La ragazza, infatti, dovrà ideare da sola tutti gli abiti. Dopo il rifiuto dell'aiuto da parte di Agnese, però, la giovane andrà completamente in confusione. La donna, d'altro canto, accetterà il lavoro offertole dal direttore del grande magazzino. Importanti novità anche sul versante che riguarda Riccardo e Nicoletta. Dopo l'incontro segreto, infatti, la giovane perderà il controllo e non riuscirà più a nascondere i suoi sentimenti.

Puntata mercoledì 30 ottobre: Marcello diventa il nuovo autista delle Brancia

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle signore, che andrà in onda mercoledì 30 ottobre, si assisterà a dei nuovi impegni lavorativi per alcuni protagonisti della fiction. In particolar modo, si vedrà che Marcello verrà assunto dalle Brancia per svolgere la mansione di autista. Ludovica e sua madre, infatti, dopo la morte del padre, decideranno di fare ritorno in città.

La giovane si mostrerà molto propensa a riallacciare un rapporto con Riccardo. Quest'ultimo, però, ha il cuore impegnato con Nicoletta.

Tra i due, infatti, la situazione si farà sempre più calda. Dopo l'incontro segreto all'alba, infatti, la Cattaneo non saprà più come nascondere con la famiglia del marito i suoi sentimenti per il Guarnieri. L'arrivo di sua suocera, inoltre, non farà che inasprire ancor di più il suo stato d'animo acuendo la passione nei confronti di Riccardo.

Il Paradiso delle signore: Agnese nervosa con Gabriella

Su di un altro versante, invece, si vedrà che Gabriella si troverà in serie difficoltà. Dopo che Vittorio le ha chiesto di disegnare tutta la nuova collezione del Paradiso delle signore, la giovane è andata nel pallone. Per tale ragione ha chiesto ad Agnese se la potesse aiutare nella realizzazione degli abiti. Quest'ultima, però, ha scoperto che Cosimo la sta corteggiando in modo alquanto insistente e spudorato e la giovane non si sta certamente tirando indietro.

Per tale ragione, ha deciso di non aiutarla. Nel corso dell'episodio di domani, dunque, il corteggiamento di Cosimo si farà sempre più audace e il risentimento di Agnese sempre più forte. Quest'ultima, inoltre, deciderà di accettare il lavoro offertole da Vittorio al grande magazzino.