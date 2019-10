L'ufficializzazione della rottura tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni non ha sorpreso i telespettatori di Uomini e donne, che già da qualche mese avevano notato la freddezza della coppia. Fin dalle sue prime parole, l'ex tronista non ha lanciato alcuna accusa contro la giovane romana, limitandosi a parlare di incompatibilità caratteriale e del desiderio da parte di entrambi di impegnarsi in altri progetti.

Sulla questione si è espressa anche Irene che ha risposto alle domande degli utenti del suo profilo Instragram, pubblicandone alcune nelle sue Storie. Non poteva certo mancare la curiosità di molti in merito alle ragioni della fine della storia e dell'attuale stato d'animo dell'ex corteggiatrice. E da quanto da lei evidenziato, il desiderio principale è quello di guardare avanti, continuando a credere nel vero amore.

La Capuano risponde ai fan: 'Non mi posso lamentare'

Chi credeva di trovarsi davanti ad Irene Capuano distrutta dopo la rottura con Luigi Mastroianni, resterà sicuramente deluso. Il volto di Uomini e donne, infatti, ha dimostrato una grande serenità, rispondendo ai quesiti su Instagram e lasciando intendere che la storia d'amore è ormai un capitolo chiuso. Lei stessa, infatti, ha così rivelato ad una utente che si è interessato al suo stato d'animo: "Non mi posso lamentare. Sempre a testa alta ragazze mie, sto pensando a mille progetti che voglio fare".

Dunque, Irene non guarda indietro e pensa soprattutto al futuro, soprattutto in ambito lavorativo. E per quanto riguarda l'amore? Anche in questo caso, la capitolina non ha nulla da recriminare, dicendosi certa che prima o poi la persona giusta arriverà. Ha, infatti, aggiunto: "Io ci credo e ancora più forte". Irene ha inoltre approfittato l'occasione per smentire senza mezzi termini di avere già cominciato a frequentare un altro ragazzo.

La serenità nelle dichiarazioni di Irene Capuano

A differenza di altre coppie che si sono lasciate in maniera burrascosa dopo l'esperienza a Uomini e donne, non ultimi Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez, tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni non sembrano essere presenti particolari dissapori (quanto meno, è ciò che i due lasciano intendere con le loro dichiarazioni). Come la sua ex fidanzata, anche Luigi guarda avanti e intendere concentrarsi sui nuovi progetti per il futuro, dando la precedenza soprattutto a se stesso.

Affidandosi al suo profilo Instagram, il dj ha ammesso di non volersi fare condizionare da niente, vivendo felice insieme alle persone che gli vogliono bene. Ha anche rivelato di trovarsi a Roma, almeno per il momento, ma di avere in programma di trasferirsi a Milano.